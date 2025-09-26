Деталі

Про інцидент із БПЛА на українсько-угорському кордоні доповів президенту головнокомандувач Олександр Сирський.

«Українські військові зафіксували заходи в наш повітряний простір дронів-розвідників, і це, ймовірно, угорські дрони. Попередньо вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах», – написав Зеленський.

Президент доручив перевірити всі наявні дані та невідкладно доповісти щодо кожного зафіксованого факту.

Контекст

Європейський союз готується витратити мільярди євро на формування так званої стіни з дронів – інтегрованої системи захисту, що використовуватиме технології, випробувані в Україні. Це реакція на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі та Румунії, які продемонстрували вразливість НАТО: дорогі системи ППО доводиться застосовувати проти відносно дешевих дронів. Україна буде частиною проєкту. Його може бути реалізовано через інструмент кредитування SAFE, доступ до якого має також Україна.

Спочатку Угорщину та Словаччину не запросили до участі в обговоренні, однак після того, як ці країни самі виявили зацікавленість, їх долучили до зустрічі. У підсумку 26 вересня Угорщина також приєдналася до ініціативи.

Володимир Зеленський під час загальних дебатів Генеральної Асамблеї ООН 24 вересня 2025 року наголосив на необхідності нової безпекової архітектури і попередив про загрозу від поширення дронів. Президент звернув увагу на те, як дрони змінили правила війни. Якщо раніше їх мали тільки великі держави, то тепер дрони доступні тисячам людей. У майбутньому, за його словами, з’являться дрони, які самі ухвалюватимуть рішення про атаку, без участі людини. Він закликав встановити міжнародні правила використання штучного інтелекту у військовій сфері.