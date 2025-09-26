Подробности

Об инциденте с БПЛА на украинско-венгерской границе доложил президенту главнокомандующий Александр Сырский.

«Украинские военные зафиксировали заходы в наше воздушное пространство дронов-разведчиков, и это, вероятно, венгерские дроны. Предварительно они могли вести разведку относительно промышленного потенциала в украинских приграничных районах», – написал Зеленский.

Президент поручил проверить все имеющиеся данные и безотлагательно доложить о каждом зафиксированном факте.

Контекст

Европейский союз готовится потратить миллиарды евро на формирование так называемой стены из дронов – интегрированной системы защиты, которая будет использовать технологии, испытанные в Украине. Это реакция на вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши и Румынии, которые продемонстрировали уязвимость НАТО: дорогостоящие системы ПВО приходится применять против относительно дешевых дронов. Украина будет частью проекта. Он может быть реализован через инструмент кредитования SAFE, доступ к которому имеет и Украина.

Сначала Венгрию и Словакию не пригласили к участию в обсуждении, однако после того, как эти страны сами проявили заинтересованность, их допустили к встрече. В результате 26 сентября Венгрия также присоединилась к инициативе.

Владимир Зеленский во время всеобщих дебатов Генеральной Ассамблеи ООН 24 сентября 2025 года отметил необходимость новой архитектуры безопасности и предупредил об угрозе распространения дронов. Президент обратил внимание на то, как дроны изменили правила войны. Если раньше они были только у больших государств, то теперь дроны доступны тысячам людей. В будущем, по его словам, появятся дроны, которые сами будут принимать решение об атаке, без участия человека. Он призвал установить международные правила использования искусственного интеллекта в военной сфере.