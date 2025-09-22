У Німеччині росте попит на приватні бункери серед населення й бізнесу. За даними німецького видання Bild , компанії-будівельники, що спеціалізуються на захисних обʼєктах, зафіксували збільшення попиту з початку року. Справжній «бункерний бум» розпочався після атаки дронів на території Польщі.

Деталі

Німці переживають, що російський президент Володимир Путін може розпочати війну з НАТО та Німеччиною.

Компанія BSSD Defence (Bunker Schutzraum Systeme Deutschland) заявляє, що з початку року кількість запитів на їхні укриття зросла приблизно на 50%.

Найбільше занепокоєння демонструють бізнес-сектор та орендодавці – на них припадає близько 30% усіх запитів. Власники бізнесу і орендодавці тепер хочуть мати укриття на території компаній чи в своїх будинках для захисту співробітників чи мешканців.

Мюнхенський центр із питань укриттів також підтвердив різке зростання інтересу. Там заявили, що після останніх подій у Польщі кількість консультаційних запитів значно збільшилася.

За даними видання, вартість індивідуального бункера в Німеччині залежить від розміру та комплектації й коливається у межах €30 000–50 000.

Контекст

У ніч з 9 на 10 вересня вісім російських ударних дронів увійшли в повітряний простір Польщі. Згодом прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск уточнив, що дронів було 19 і переважна більшість їх залетіли з Білорусі. Польські, нідерландські та італійські винищувачі разом із силами ППО Польщі збили частину з них. Вхід дронів у європейський повітряний простір був навмисним, а не випадковим, додає голова європейської дипломатії Кая Каллас. Інцидент стався на тлі зростання напруги між НАТО та Росією, напередодні початку масштабних російських військових навчань поблизу Польщі.

19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, перебуваючи там протягом 12 хвилин.

Дональд Трамп пообіцяв захищати Польщу та країни Балтії в разі посилення російської агресії.