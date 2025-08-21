Україна готова до можливої двосторонньої зустрічі з Володимиром Путіним у нейтральній європейській країні чи Туреччині, але виключає Москву та критикує Будапешт як потенційний майданчик. Про це напередодні заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, пише «Інтерфакст-Україна» .

Деталі

Справедливим було б провести зустріч у нейтральній Європі, оскільки війна триває саме на континенті, наголосив Зеленський. Він згадав Швейцарію та Австрію як можливі варіанти.

Щодо Туреччини президент наголосив, що Україна не заперечує проти такої локації, адже країна є членом НАТО і частиною Європи. «Зустріч без особливих умов – це також проактивні дії української сторони», – пояснив Зеленський.

Водночас він відкинув можливість переговорів у Москві. А щодо Будапешта, то зауважив, що Угорщина не підтримувала Україну під час війни, тож такий варіант наразі складний. «Політика Орбана була не проти України, але проти підтримки України», – наголосив президент.

Контекст

18 серпня під час саміту в Білому домі неодноразово порушували питання зустрічі президентів України та РФ за посередництва США і без нього. Навіть після телефонної розмови президентів США і РФ радник Путіна Юрій Ушаков не підтвердив можливу зустріч в будь-якому форматі, хоча висловив підтримку прямих переговорів між делегаціями Росії та України на вищому рівні.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц припустив, що зустріч Путіна й Зеленського може відбутися протягом двох тижнів, після чого відбудеться тристоронній саміт за участі Трампа.

Голова МЗС Росії Сергій Лавров на пресконференції 20 серпня заявив, що Москва готова до переговорів з Києвом «у будь-якому форматі». Водночас він наголосив, що зустрічі на найвищому рівні мають бути ретельно підготовлені, щоб не погіршувати ситуацію, а сприяти її вирішенню.

За словами Лаврова, під час переговорів у Стамбулі Росія запропонувала створити три робочі групи для обговорення порядку денного, однак Україна ще не відповіла на цю пропозицію.