Украина готова к возможной двусторонней встрече с Владимиром Путиным в нейтральной европейской стране или Турции, но исключает Москву и критикует Будапешт как потенциальную площадку. Об этом накануне заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, пишет «Интерфакс-Украина».
Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.
Подробности
- Справедливым было бы провести встречу в нейтральной Европе, поскольку война идет именно на континенте, подчеркнул Зеленский. Он упомянул Швейцарию и Австрию как возможные варианты.
- Что касается Турции, президент подчеркнул, что Украина не возражает против такой локации, ведь страна является членом НАТО и частью Европы. «Встреча без особых условий – это также проактивные действия украинской стороны», – пояснил Зеленский.
- В то же время он отверг возможность переговоров в Москве. А что касается Будапешта, то отметил, что Венгрия не поддерживала Украину во время войны, поэтому такой вариант пока сложен. «Политика Орбана была не против Украины, но против поддержки Украины», – подчеркнул президент.
Контекст
18 августа во время саммита в Белом доме неоднократно поднимались вопросы встречи президентов Украины и РФ при посредничестве США и без него. Даже после телефонного разговора президентов США и РФ советник Путина Юрий Ушаков не подтвердил возможную встречу в любом формате, хотя выразил поддержку прямых переговоров между делегациями России и Украины на высшем уровне.
Канцлер Германии Фридрих Мерц предположил, что встреча Путина и Зеленского может пройти в течение двух недель, после чего состоится трехсторонний саммит с участием Трампа.
Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции 20 августа заявил, что Москва готова к переговорам с Киевом «в любом формате». В то же время он подчеркнул, что встречи на самом высоком уровне должны быть тщательно подготовлены, чтобы не усугублять ситуацию, а способствовать ее разрешению.
По словам Лаврова, в ходе переговоров в Стамбуле Россия предложила создать три рабочих группы для обсуждения повестки дня, однако Украина еще не ответила на это предложение.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.