Украина готова к возможной двусторонней встрече с Владимиром Путиным в нейтральной европейской стране или Турции, но исключает Москву и критикует Будапешт как потенциальную площадку. Об этом накануне заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, пишет «Интерфакс-Украина» .

Подробности

Справедливым было бы провести встречу в нейтральной Европе, поскольку война идет именно на континенте, подчеркнул Зеленский. Он упомянул Швейцарию и Австрию как возможные варианты.

Что касается Турции, президент подчеркнул, что Украина не возражает против такой локации, ведь страна является членом НАТО и частью Европы. «Встреча без особых условий – это также проактивные действия украинской стороны», – пояснил Зеленский.

В то же время он отверг возможность переговоров в Москве. А что касается Будапешта, то отметил, что Венгрия не поддерживала Украину во время войны, поэтому такой вариант пока сложен. «Политика Орбана была не против Украины, но против поддержки Украины», – подчеркнул президент.

Контекст

18 августа во время саммита в Белом доме неоднократно поднимались вопросы встречи президентов Украины и РФ при посредничестве США и без него. Даже после телефонного разговора президентов США и РФ советник Путина Юрий Ушаков не подтвердил возможную встречу в любом формате, хотя выразил поддержку прямых переговоров между делегациями России и Украины на высшем уровне.

Канцлер Германии Фридрих Мерц предположил, что встреча Путина и Зеленского может пройти в течение двух недель, после чего состоится трехсторонний саммит с участием Трампа.

Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции 20 августа заявил, что Москва готова к переговорам с Киевом «в любом формате». В то же время он подчеркнул, что встречи на самом высоком уровне должны быть тщательно подготовлены, чтобы не усугублять ситуацию, а способствовать ее разрешению.

По словам Лаврова, в ходе переговоров в Стамбуле Россия предложила создать три рабочих группы для обсуждения повестки дня, однако Украина еще не ответила на это предложение.