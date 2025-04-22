Золотий ринок Дубая втрачає покупців через рекордне зростання цін на злитки

На знаменитому Золотому базарі Дубая, відомому як «Місто золота», покупці дедалі частіше обирають діаманти та легші золоті прикраси, пише Reuters . Рекордно високі ціни на золото, що досягли $3500 за унцію, змінюють традиційні вподобання споживачів.

Деталі

Золоті прикраси з 22-каратного золота довгий час були популярними в Дубаї для весіль, релігійних свят і як сімейна інвестиція. Проте через зростання цін на золото попит на ювелірні вироби падає. За даними Всесвітньої ради золота (WGC), у 2024 році попит на золоті прикраси в ОАЕ знизився на 13%, що перевищує глобальне падіння на 11%.

«Високі ціни одночасно підвищують інтерес до золота як безпечного активу і знижують попит на ювелірні вироби», – зазначив Ендрю Нейлор, керівник напрямку Близького Сходу в WGC.

Покупці шукають альтернативи. «Через високі ціни на золото клієнтів майже немає», – каже Фахад Ган, продавець ювелірного магазину Damas Jewellery. Місцеві жителі вважають діаманти доступнішим вибором.

Зростає попит на лабораторно вирощені діаманти. У 2024 році Індія експортувала до ОАЕ таких діамантів на $171 млн, що на 57% більше, ніж два роки тому. Водночас ринок діамантових прикрас в ОАЕ, який у 2023 році становив лише 1,5% світового, до 2030 року може досягти $2 млрд, зростаючи на 5,9% щорічно, за прогнозами Grand View Research.

Попит на золоті прикраси відновиться, оскільки покупці швидко звикають до нових цін, вважає Шамлал Ахамед, директор міжнародних операцій Malabar Gold & Diamonds.

Контекст

Ціни на золото досягли історичного максимуму через небажання інвесторів ризикувати на тлі зростаючої економічної невизначеності.

Напруженість між президентом США та Федеральною резервною системою створює додаткові виклики для інвесторів.

22 квітня золото подорожчало на 2,2%, до рекордних $3500 за унцію, зміцнивши свій статус одного з ключових бенефіціарів повернення Дональда Трампа до Білого дому.

Від початку року ціна золота зросла більш ніж на 30%. За прогнозами Goldman Sachs, до кінця 2025 року ціна золота може сягнути $3700 за унцію, а в окремих випадках – навіть $4500.