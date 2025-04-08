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«Дива» російського експорту. Як нафта, золото та алмази з РФ йдуть на світові ринки попри санкції. Три приклади з Гонконгу, Туреччини та Вірменії

Олександр Мануілов
Олександр Мануілов
Forbes

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У 2024 році експорт товарів із РФ збільшився на 2% до $434 млрд. І хоча це досі на 12% менше, ніж у 2021-му, зростання експорту в найбільш підсанкційній країні світу викликає подив. Хто і як може допомагати росіянам уникнути санкцій і компенсувати втрати від падіння експорту в західні країни? Розбирався аналітичний відділ Forbes Ukraine.

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