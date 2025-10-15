Ціни на золото піднялися до позначки $4200 за унцію, продовжуючи своє зростання та встановлюючи новий рекорд, оскільки інвестори шукали безпеку в цьому металі та робили ставки на подальше пом’якшення монетарної політики США. Про це пише Trading Economics 15 жовтня.

Деталі

У черговому загостренні торговельної напруженості між США та Китаєм президент Дональд Трамп звинуватив Китай в «економічно ворожих» діях через припинення імпорту сої та попередив про можливі заходи у відповідь, зокрема ембарго на імпорт кулінарної олії.

Ці заяви пролунали після того, як Китай погрожував подальшими санкціями у відповідь на обмеження, введені проти п’яти американських підрозділів південнокорейського суднобудівника Hanwha Ocean. Додаткову тривогу на ринках викликала триваюча зупинка роботи уряду США, яка, за словами американського чиновника, починає негативно впливати на економіку.

Тим часом голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл, виступаючи на щорічній конференції NABE, попередив, що різке уповільнення найму робочих місць дедалі більше загрожує економіці США, натякаючи на можливість ще двох знижень процентних ставок цього року.

Контекст

Китай запровадив значні обмеження на експорт рідкоземельних металів і стратегічних мінералів, що спонукало Дональда Трампа пригрозити введенням 100% мита на китайський імпорт із 1 листопада, спричинивши різке падіння ринків. Згодом у Truth Social Трамп написав, що «Сі переживає складні часи» і США «готові допомогти», хоча, за оцінками джерел Financial Times, ці слова були радше сарказмом, ніж ознакою примирення.

Пекін закликав Вашингтон до пошуку компромісу, підтвердивши, що переговори тривають. Американські посадовці назвали дії Китаю «надмірними» та застерегли від ризику нової торговельної війни. За словами високопоставленого американського чиновника, китайський переговорник Лі Ченґган ще влітку попереджав про «серйозні наслідки», якщо вимоги Китаю не будуть враховані.

Китай також наклав санкції на американські підрозділи південнокорейської суднобудівної компанії Hanwha Ocean Co. у відповідь на дії США проти китайського судноплавного сектору.

Вашингтон звинувачує Пекін у використанні вересневого рішення Мінторгу США, яке внесло тисячі китайських компаній до чорного списку, як привід для загострення конфлікту. Після кількох днів напруги сторони провели переговори у Вашингтоні. Очікується ще одна зустріч між Бессентом і Хе Ліфеном перед самітом Трампа та Сі, запланованим на 29 жовтня в Південній Кореї.