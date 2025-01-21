Золото оновило 2,5-місячний пік на тлі захисного попиту, спричиненого планами Трампа

Ціни на золото 21 січня досягнули найвищого рівня за понад 2,5 місяця, оскільки американський долар ослаб після інавгурації Дональда Трампа . Таким чином інвестори шукають стабільні активи на тлі невизначеності, спричиненої тарифними планами президента США, пише Reuters .

Деталі

Ціна на золото досягла в моменті $2732 за унцію (+0,7%) – максимуму з 6 листопада. До 11:45 за Києвом стабілізувалася на рівні $2720 (+0,5%).

Запаси золота на схвалених COMEX складах зросли на одну третину за останні шість тижнів, оскільки учасники ринку прагнули забезпечити поставки для захисту від тарифів Трампа, зазначило агентство.

Президент США вже анонсував запровадження 25%-го тарифу на імпорт із Канади та Мексики з 1 лютого.

«Змішана динаміка зараз підтримує ціни на золото, і ми можемо очікувати, що метал залишиться привабливим інструментом хеджування. Рівень $2720 буде безпосереднім опором, за яким варто стежити», – сказав ринковий стратег IG Йіеп Джун Ронг.

Контекст

Дональд Трамп 20 січня офіційно став президентом США, склавши присягу у Капітолії. Про що ще він говорив у своїй першій промові на посаді – читайте тут.

Трамп ухвалив свої перші президентські укази. Серед них, указ про тимчасове призупинення всіх програм зовнішньої допомоги США на 90 днів до проведення перевірки, щоб визначити, чи відповідають вони його політичним цілям.

Золото є привабливою інвестицією в періоди політичної та економічної невизначеності. Половина світового споживання золота припадає на ювелірні вироби, 40% – на інвестиції і 10% – на промисловість.

Найбільші виробники золота – Китай, Австралія, США, Південна Африка, Росія, Перу та Індонезія. Найбільшими споживачами ювелірних виробів із золота є Індія, Китай, США, Туреччина, Саудівська Аравія, РФ та ОАЕ.