Трамп анонсував запровадження мита на імпорт із Мексики та Канади з 1 лютого

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує запровадити мито у розмірі до 25% для Мексики і Канади з 1 лютого, повторивши своє твердження про те, що два безпосередніх сусіди Америки пропускають у країну нелегальних мігрантів і наркотики, пише Financial Times 21 січня.
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Ключові факти
- У своїх коментарях журналістам в Овальному кабінеті 20 січня увечері Трамп пригрозив уже з 1 лютого запровадити мито до 25% на імпорт із Канади та Мексики, що вдарить по валютах цих країн і призведе до зниження фʼючерсів на американські акції.
- Новообраний 47-й президент США також пригрозив запровадити мита на китайський імпорт у розмірі до 100%, якщо Пекін не домовиться про продаж не менше 50% додатку TikTok американської компанії, а також мита на продукцію ЄС, якщо вони не купуватимуть більше американської нафти.
- У своїй інавгураційній промові він заявив, що мита є його кращим інструментом у міжнародній економічній дипломатії і матимуть життєво важливе значення для підвищення доходів США, ігноруючи їхній потенціал підвищення цін для американських споживачів.
- «Замість того, щоб оподатковувати наших громадян для збагачення інших країн, ми обкладатимемо податками та митами іноземні держави для збагачення наших громадян», – сказав він.
- Трамп заявив, що план запровадження загального мита на весь імпорт – міра, яку він рекламував під час своєї передвиборчої кампанії, – залишається на розгляді.
Контекст
20 січня у США відбулися урочисті заходи, присвячені церемонії інавгурації президента Дональда Трампа та віцепрезидента Джея Ді Венса. Трамп офіційно став президентом США, склавши присягу в Капітолії. У своїй першій промові він заявив, що здобуде репутацію «миротворця». Про що ще він говорив у своїй першій промові на посаді – читайте тут.
Трамп ухвалив свої перші президентські укази. Серед них – указ про тимчасове призупинення всіх програм зовнішньої допомоги США на 90 днів до проведення перевірки, щоб визначити, чи відповідають вони його політичним цілям.
Також він поспілкувався із журналістами і заявив, що президент України Володимир Зеленський готовий до домовленості і вказав на економічні складнощі в Росії, що можуть підштовхнути президента РФ Володимира Путіна до перемовин.
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