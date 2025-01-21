Трамп анонсував запровадження мита на імпорт із Мексики та Канади з 1 лютого

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує запровадити мито у розмірі до 25% для Мексики і Канади з 1 лютого, повторивши своє твердження про те, що два безпосередніх сусіди Америки пропускають у країну нелегальних мігрантів і наркотики, пише Financial Times 21 січня.

Ключові факти

У своїх коментарях журналістам в Овальному кабінеті 20 січня увечері Трамп пригрозив уже з 1 лютого запровадити мито до 25% на імпорт із Канади та Мексики, що вдарить по валютах цих країн і призведе до зниження фʼючерсів на американські акції.

Новообраний 47-й президент США також пригрозив запровадити мита на китайський імпорт у розмірі до 100%, якщо Пекін не домовиться про продаж не менше 50% додатку TikTok американської компанії, а також мита на продукцію ЄС, якщо вони не купуватимуть більше американської нафти.

У своїй інавгураційній промові він заявив, що мита є його кращим інструментом у міжнародній економічній дипломатії і матимуть життєво важливе значення для підвищення доходів США, ігноруючи їхній потенціал підвищення цін для американських споживачів.

«Замість того, щоб оподатковувати наших громадян для збагачення інших країн, ми обкладатимемо податками та митами іноземні держави для збагачення наших громадян», – сказав він.

Трамп заявив, що план запровадження загального мита на весь імпорт – міра, яку він рекламував під час своєї передвиборчої кампанії, – залишається на розгляді.

Контекст

20 січня у США відбулися урочисті заходи, присвячені церемонії інавгурації президента Дональда Трампа та віцепрезидента Джея Ді Венса. Трамп офіційно став президентом США, склавши присягу в Капітолії. У своїй першій промові він заявив, що здобуде репутацію «миротворця». Про що ще він говорив у своїй першій промові на посаді – читайте тут.

Трамп ухвалив свої перші президентські укази. Серед них – указ про тимчасове призупинення всіх програм зовнішньої допомоги США на 90 днів до проведення перевірки, щоб визначити, чи відповідають вони його політичним цілям.

Також він поспілкувався із журналістами і заявив, що президент України Володимир Зеленський готовий до домовленості і вказав на економічні складнощі в Росії, що можуть підштовхнути президента РФ Володимира Путіна до перемовин.