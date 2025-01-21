Золото обновило 2,5-месячный пик на фоне защитного спроса, вызванного планами Трампа

Цены на золото 21 января достигли наивысшего уровня более чем за 2,5 месяца, поскольку американский доллар ослаб после инаугурации Дональда Трампа . Таким образом инвесторы ищут стабильные активы на фоне неопределенности, вызванной тарифными планами президента США, пишет Reuters .

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Цена на золото достигла в моменте $2732 за унцию (+0,7%) – максимума с 6 ноября. К 11:45 по Киеву стабилизировалась на уровне $2720 (+0,5%).

Запасы золота на одобренных COMEX складах выросли на одну треть за последние шесть недель, поскольку участники рынка стремились обеспечить поставки для защиты от тарифов Трампа, отметило агентство.

Президент США уже анонсировал введение 25%-го тарифа на импорт из Канады и Мексики с 1 февраля.

Смешанная динамика сейчас поддерживает цены на золото, и мы можем ожидать, что металл останется привлекательным инструментом хеджирования. Уровень $2720 будет непосредственным сопротивлением, за которым стоит следить», – сказал рыночный стратег IG Йиеп Джун Ронг.

Контекст

Дональд Трамп 20 января официально стал президентом США, приняв присягу в Капитолии. О чем он говорил в своей первой речи в должности – читайте здесь.

Трамп принял свои первые президентские указы. Среди них указ о временной приостановке всех программ внешней помощи США на 90 дней до проведения проверки, чтобы определить, соответствуют ли они его политическим целям.

Золото представляет собой привлекательную инвестицию в периоды политической и экономической неопределенности. Половина мирового потребления золота приходится на ювелирные изделия, 40% – на инвестиции и 10% – на промышленность.

Крупнейшие производители золота – Китай, Австралия, США, Южная Африка, Россия, Перу и Индонезия. Крупнейшими потребителями золотых ювелирных изделий являются Индия, Китай, США, Турция, Саудовская Аравия, РФ и ОАЭ.