Золото оновило рекорд через падіння долара та критику Трампом ФРС

Ціна на золото підскочили до рекордного рівня, перевищивши $3385 за унцію, через послаблення долара США та критику Федеральної резервної системи (ФРС) президентом Дональдом Трампом. Триваючі занепокоєння щодо торговельної війни продовжують підігрівати попит на безпечні активи. Про це пише Bloomberg 21 квітня.

Деталі

Долар упав до найнижчого рівня з початку 2024 року, а Трамп висловив намір звільнити голову ФРС Джерома Пауелла, наполягаючи на зниженні відсоткових ставок.

Президент Федерального резервного банку Чикаго Остін Гулсбі застеріг від зазіхань на незалежність ФРС.

Звільнення Пауелла загрожує підірвати незалежність центрального банку та може політизувати монетарну політику, що викличе занепокоєння на ринках, говорять експерти.

Це може послабити довіру до долара та прискорити потік капіталу в золото.

Торгова війна продовжує турбувати ринки, знижуючи інтерес до ризикових активів і стимулюючи попит на золото.

Обсяги біржових фондів, підкріплених золотом, зростають 12 тижнів поспіль – найдовший період з 2022 року. Центральні банки також нарощують золоті резерви, підтримуючи глобальний попит.

Китай заявив, що виступає проти угод, які шкодять його інтересам, а нові дані МВФ цього тижня можуть посилити побоювання щодо глобального економічного сповільнення.

Контекст

15 квітня президент США Дональд Трамп оголосив оновлену митну політику, доручивши розпочати розслідування щодо запровадження нових мит на імпорт ключових корисних копалин та інших товарів зі США.

Ціни на золото зросли через падіння курсу долара, який наблизився до найнижчого рівня за три роки, що підвищило привабливість золота для інвесторів з іншими валютами.

Попит на золото також підтримується активними закупівлями центральних банків: зокрема, у березні Центральний банк Китаю п’ятий місяць поспіль нарощував свої резерви. Аналітики, включно з Goldman Sachs, прогнозують зростання цін на золото до $4000 до середини 2026 року.