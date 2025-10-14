Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства затвердило нові гранти для 30 переробних підприємств на суму 168,7 млн грн у межах програми «Зроблено в Україні». Про це повідомляє пресслужба відомства.

Деталі

Серед заявників у цій хвилі – виробники безпілотних літальних апаратів, харчової продукції, друкарні, метало- та деревообробні підприємства, виробники будівельних матеріалів, промислового устаткування, меблів, а також підприємства, що виготовляють консервацію з фруктів та овочів.

З початку 2025 року вже ухвалено 289 грантів на загальну суму понад 1,4 млрд грн. Поточна хвиля прийому заявок триватиме до 31 жовтня, наступна стартує у 2026 році.

Підприємства, які вирощують багаторічні культури та зареєстровані у Державному аграрному реєстрі, в межах програми також можуть отримати грант на закупівлю обладнання для післяурожайної обробки агропродукції.

Максимальна сума гранту – до 16 млн грн, мінімальна вимога – створення щонайменше 5 робочих місць і сплата податків у розмірі не меншому за суму отриманого гранту протягом трьох років.

Держава компенсує до 80% вартості проєкту, решту фінансує бізнес. Кошти можна використати на закупівлю та монтаж обладнання, відновлення зруйнованих потужностей, R&D-дослідження або оновлення виробництва агропродукції.

Контекст

Програма «Зроблено в Україні» – це ключова державна ініціатива, започаткована урядом України на початку 2025 року під керівництвом премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, з акцентом на підтримку українського виробництва та внутрішнього ринку. Керує реалізацією Мінекономіки, яке через грантові та кредитні інструменти спрямовує ресурси на модернізацію промисловості, створення робочих місць та збільшення експорту продукції з високою доданою вартістю. Серед численних заходів програми особливе місце посідають «Гранти для переробних підприємств», що передбачають співфінансування на оновлення обладнання, запуск нових ліній та відновлення потужностей після обстрілів.

За розрахунками Мінекономіки у 2024 році реалізація політики розвитку українських виробників забезпечила 0,64% зростання ВВП, або більш як 88 млрд грн.