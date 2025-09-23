Ціни виробників промислової продукції у серпні прискорили зростання до 7,3% у річному вимірі (порівняно з серпнем 2024 року), тоді як у липні цей показник становив 4,7%, йдеться у повідомленні Державної служби статистики.

Деталі

У межах України у серпні ціни промвиробників зросли на 5,3% порівняно з липнем, тоді як на експорт зростання становило лише 0,4%. За вісім місяців 2025 року порівняно з аналогічним періодом 2024 року ціни в промисловості збільшилися на 25,2%.

Основним драйвером прискорення зростання цін у серпні стало подорожчання електроенергії та газу на 9,4%. Значне зростання цін також зафіксовано у виробництві металургії (+1,7%), харчовій промисловості (+1,6%), переробній промисловості (+0,9%), виробництві гумових і пластмасових виробів (+0,5%), деревообробній промисловості (+0,4%), машинобудуванні та виробництві комп’ютерів (+0,2%), а також у фармацевтичній і хімічній промисловостях (+0,1%).

У видобувній промисловості зростання цін становило: сира нафта та природний газ – 2,2%, добувна промисловість та кар’єри – 1,2%, металеві руди – 0,6%.

Водночас у деяких секторах ціни знизилися: у виробництві електричного устаткування – на 1,6%, коксу та продуктів нафтоперероблення – на 1,5%, у текстильному виробництві – на 1,1%, а також у добуванні кам’яного вугілля та машинобудуванні – на 0,5%.

Контекст

У липні 2025 року індекс цін виробників промислової продукції в Україні збільшився на 4,7% порівняно з липнем 2024-го, що є найнижчим зростанням з квітня 2024 року.

У добувній промисловості ціни зросли на 4,4%, у переробній – на 11,5%, а в постачанні електроенергії, газу та пари зафіксовано зниження на 3%. Найвище зростання в переробній промисловості спостерігалося у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 18,9% (зокрема м’яса – 25,1%, молочних продуктів – 18,4%, хліба – 16,1%). У машинобудуванні ціни зросли на 9,8%, у фармацевтиці – на 14%, у текстильному виробництві – на 7,2%. Найбільше зниження цін зафіксовано у виробництві коксу та нафтопродуктів (-12%), цукру (-6,9%) і добуванні металевих руд (-1,8%). За категоріями товарів ціни зросли: проміжного споживання – на 6,8%, інвестиційні – на 8,8%, споживчі короткострокового використання – на 17,3%, тривалого використання – на 7,1%.