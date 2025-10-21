Зустріч між державним секретарем США Марком Рубіо та міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, яка мала відбутися цього тижня (з 20 по 26 жовтня), відкладено. Про це пише CNN з посиланням на джерела.

Деталі

Що саме стало причиною такого рішення, невідомо. Проте один із співрозмовників телеканалу зазначив, що в Рубіо та Лаврова були «різні очікування» щодо шляхів припинення війни в Україні.

Раніше агентство Reuters повідомляло, що зустріч між Лавровим і Рубіо планувалася на 23 жовтня.

20 жовтня Рубіо та Лавров провели телефонну розмову. У короткому повідомленні Держдепартаменту США йшлося, що сторони мали обговорити «наступні кроки» після бесіди президентів США та Росії, яка відбулася 16 жовтня.

«Держсекретар наголосив на важливості майбутніх контактів як можливості для співпраці між Вашингтоном і Москвою задля довгострокового врегулювання російсько-української війни відповідно до бачення президента Трампа», – зазначили в Держдепі.

МЗС Росії, зі свого боку, повідомило, що розмова між Лавровим і Рубіо була «конструктивною» та стосувалася обговорення конкретних кроків для реалізації домовленостей, досягнутих під час телефонної розмови Дональда Трампа з Володимиром Путіним.

За даними джерела CNN, після розмови Трампа з Рубіо американська сторона дійшла висновку, що позиція Росії «недостатньо просунулася» порівняно з раніше висловленими максималістськими вимогами. Водночас співрозмовник телеканалу зазначив, що наразі Рубіо навряд чи рекомендуватиме переносити зустріч Трампа з Путіним у Будапешті. Точна дата цієї зустрічі поки що не оголошена.

Контекст

16 жовтня Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Путіним, після якої оголосив про їхню зустріч у Будапешті, заплановану «протягом двох тижнів». За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, підготовка до саміту лідерів розпочнеться з телефонної розмови між Рубіо та Лавровим. Як повідомляє The Washington Post, під час бесіди Путін висунув вимогу, щоб Україна повністю відмовилася від Донецької області як умову для припинення бойових дій.