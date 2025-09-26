Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про ситуацію на фронті: успіхи українських сил, ефективність програми DeepStrike та зміни в тактиці окупантів. На сьогодні близько 360 кв. км звільнені або зачищені від ворога, при цьому бої тривають і ситуація залишається динамічною, сказав він на зустрічі із журналістами 26 вересня.
Головне
- Добропільський напрямок. Сирський повідомив, що на Добропільському напрямку загалом близько 360 кв км території були або звільнені, або зачищені від ворожих сил. Різниця між поняттями «звільнена» і «зачищена» важлива: звільнена територія перебувала під контролем противника, а зачищена – це ділянка, куди проникли диверсійні групи ворога, але остаточно він її не контролював.
- Нова тактика росіян. З початку літа російські війська змінили тактику на «тисячі порізів», використовуючи велику кількість невеликих штурмових груп по 4–6 осіб. Ці групи рухаються під прикриттям рельєфу, ярів і посадок, намагаючись проникнути глибоко в українські позиції, знищувати запаси, паралізувати логістику та ротацію українських військ і створювати загрозу захоплення територій без масових сил.
- Просування ворога. Тактика «тисячі порізів» застосована ворогом на Добропільському та Новопавлівському напрямках силами 8-ї та 51-ї армій і 68-го корпусу. На Покровському напрямку та в районах Мирнограда і Новоекономічного ворог розтягнув фронт і просунувся окремими групами на глибину 12–20 км. Українське командування передбачило цей розвиток і перекинуло війська, щоб «розсікти» угруповання ворога по річці Казенний Торець, створивши для нього «мішок» і змусивши воювати в пастці, зазначив Головком ЗСУ.
- Втрати ворога. Росія була змушена перекинути на Добропільський напрямок чотири бригади та один полк морської піхоти, які спершу були на Сумському та Новопавлівському напрямках. Після активних дій українських військ ворог відмовився від наступу на Новопавлівському напрямку, а морська піхота опинилася в бойових пастках і зазнала суттєвих втрат. Щодня українські сили знищують близько 200 і більше окупантів. Після успішних дій Сил оборони на Добропільському напрямку ворог відмовився від свого наступу на Новопавлівському напрямку та перекинув морську піхоту на Добропільський напрямок.
- Новопавлівський напрямок. На межі Дніпропетровщини противник намагається використовувати тактику «тисячі порізів» і просунутися всередину території України, але для масштабного наступу сил і засобів бракує. Українські військові ефективно стримують ворога, не даючи йому створити прорив. Для рішучого наступу у ворога не вистачає сил і засобів, наголосив Сирський.
- Зірваний наступ росіян. Росія планувала до літа створити буферні зони в Харківській і Сумській областях, захопити Покровську агломерацію та низку територій у Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській і Херсонській областях. За словами Головкома, завдяки продуманим діям українських командирів, корпусній реформі та ефективному ураженню тилу ворога ці плани не були реалізовані.
- Успіхи DeepStrike. Програма дальнього вогневого ураження DeepStrike уразила за неповні два місяці 85 важливих об’єктів ворога: 52 підприємства ВПК, які виготовляють зброю, боєприпаси, двигуни та дрони, а також 33 воєнні цілі (бази, склади, авіаційні стоянки). Це спричинило паливну кризу, знизило спроможності ворога і змусило флот ховатися в Новоросійську, а тактичну авіацію відтягти на відстань від фронту. Сирський повідомив, що триває нарощування та вдосконалення підрозділів, що здійснюють DeepStrike, зокрема системи командування та вертикаль управління для досягнення максимальної ефективності.
