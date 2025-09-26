Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про ситуацію на фронті: успіхи українських сил, ефективність програми DeepStrike та зміни в тактиці окупантів. На сьогодні близько 360 кв. км звільнені або зачищені від ворога, при цьому бої тривають і ситуація залишається динамічною, сказав він на зустрічі із журналістами 26 вересня.