«Бізнес зрозумів, що, вкладаючи гроші в нас, він вкладає гроші у перемогу», – каже засновник полку «Ахіллес» Юрій Федоренко. Як сучасні військові підрозділи залучають «інвестиції» і розраховують їхню ефективність? Про це – розмова з топкомандирами дуже ефективних підрозділів – «Хартії» та «Ахіллеса»

Що таке ефективність на фронті і скільки коштує ефективний бойовий підрозділ? Бізнесменові та засновникові бригади «Хартія» Всеволоду Кожемяку, 53, це питання не подобається, замість відповіді він просить репортерів Forbes Ukraine швидко намалювати порося.

«І як? Схоже? Ні? Так само і в армії», – каже Кожемяко. Так він дає зрозуміти, що простота запитання оманлива і відповідь має кілька рівнів глибини. Адже ефективний бойовий підрозділ – це не лише зброя, а й величезна машина різноманітного забезпечення, вказує підприємець.