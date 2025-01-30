Де найкраще купувати та зберігати Bitcoin чи Ether у 2025 році? 15 найнадійніших криптобірж світу. Рейтинг Forbes

Криптовалюта знову на підйомі, але інвесторам все ще варто обережно обирати місце для вкладень. Forbes USA опублікував щорічний рейтинг «Найнадійніші криптобіржі та маркетплейси світу» із 25 учасниками. Яким біржам довіряють найбільше? Публікуємо першу пʼятнадцятку.

У 2024 році Bitcoin перетнув позначку $100 000, отримавши потужний імпульс від запуску ETF на біржах BlackRock і Fidelity, які разом накопичили $112 млрд у Bitcoin. 2025 рік може бути вдалим для цифрових активів, оскільки Конгрес США має ухвалити сприятливі регуляції для криптовалюти.

Але разом зі зростанням крипторинку активізуються й ризики: від шахрайських схем із мем-токенами до нестабільності криптобірж, які відрізняються за рівнем ліцензування, безпеки та умовами торгівлі.

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Forbes USA проаналізував роботу 200 криптоплатформ і сформував рейтинг 25 найнадійніших криптобірж у світі. Разом ці біржі управляють приблизно $1,2 трлн клієнтських активів, а згідно з даними Similarweb у листопаді 2024-го їхні сайти відвідали 438 млн користувачів.

Публікуємо пʼятнадцятку найнадійніших криптобірж.

15 найнадійніших криптобірж у світі

1. CME GROUP

Лідером рейтингу стала CME Group із Чикаго, яка управляє активами на $85 млрд. Ця фʼючерсна біржа, заснована у 1898 році для торгівлі маслом і яйцями, отримала високі оцінки завдяки суворому регулюванню з боку CFTC, що є критично важливим у нестабільному світі криптовалют.

Хоча біржа здебільшого орієнтована на інституційних інвесторів, у 2024 році їй вдалося укласти фʼючерсні контракти на цифрові активи (Bitcoin, Ether) на $1,4 трлн.

Торік обсяг торгів CME Group криптовалютними деривативами зріс на 135%, а відкритий інтерес у Bitcoin-ф’ючерсах (тобто загальна сума капіталу, залученого до контрактів) збільшився на 83% і перевищив $20 млрд.

Біржа пропонує Micro Bitcoin і Micro Ether фʼючерси й опціони з мінімальними контрактами від $300, доступними через брокерські фірми, такі як Charles Schwab і Fidelity.

2. COINBASE

Серед бірж, орієнтованих на роздрібних інвесторів, Coinbase із ринковою капіталізацією $70 млрд посіла друге місце в рейтингу. Це єдина велика публічна криптовалютна біржа у США, а її клієнти сплачують вищі комісії за підвищену безпеку.

Coinbase є найбільшим у світі зберігачем біткоїнів, утримуючи 2,4 млн монет (12%) вартістю $245 млрд за поточними цінами, що забезпечується активними 8 млн акаунтів. Безпека активів залишається ключовим критерієм вибору цієї біржі, згідно з даними опитування Forbes роздрібних криптотрейдерів.

Платформа біржі Coinbase Custody утримує понад $300 млрд у цифрових активах, зокрема в Bitcoin, Ether та Solana. Хоча це не найдешевше місце для купівлі та продажу криптовалюти, її репутація безпечного сховища дозволяє стягувати преміальні комісії.

Наприкінці 2023 року Coinbase зареєструвалася на Бермудських островах, щоб конкурувати з Deribit у сфері офшорної торгівлі криптодеривативами.

3. BITSTAMP

Bitstamp заснована в Люксембурзі, штаб-квартира розміщується у Великій Британії. Біржа працює на глобальному ринку, але має особливо сильні позиції в Європі.

Bitstamp відповідає ключовим критеріям рейтингу Forbes: великий обсяг активів, прозора структура власності, перевірена історія аудитів та широкий вибір криптопродуктів.

У липні 2023 року Bitstamp придбала компанія Robinhood, яка займає пʼяту сходинку цього рейтингу, приблизно за $200 млн. Обидві біржі поки що працюють окремо, очікуючи на схвалення угоди радою директорів найближчими місяцями. Ця угода може стати початком консолідації в розрізненій криптоіндустрії, оскільки найбільш успішні компанії намагаються вийти за межі регіональних ринків.

4. BINANCE

Binance – найбільша у світі криптобіржа за обсягами торгів.

Після відсутності в торішньому рейтингу через юридичні проблеми Binance змогла усунути проблему з дотриманням регуляцій та опинитися на четвертій сходинці рейтингу-2025.

Біржа заявляє про 245 млн зареєстрованих користувачів, а її середньодобовий обсяг спотової торгівлі становить $14 млрд, що становить майже чверть від загального ринку в $62 млрд. Для порівняння: Bybit (ОАЕ) має $8,2 млрд, а Coinbase – $5,3 млрд.

Binance залишається другою за обсягом активів, і хоча її діяльність у США майже згорнута, вона є лідером за обсягом торгів у країнах BRICS та Європі.

Нове керівництво Binance обіцяє більше уваги приділяти дотриманню регуляторних вимог, що може позитивно вплинути на сферу крипторегулювання. При цьому Binance не розкриває деталей власності, хоча, ймовірно, її засновник Чанпен Чжао, який нещодавно вийшов із в’язниці, залишається головним акціонером. Forbes оцінює статки Чжао в $65 млрд.

Чанпен Чжао досі залишається головним акціонером Binance попри те, що нещодавно вийшов з в'язниці Фото надано Binance

5. ROBINHOOD

Robinhood із Менло-Парку (США), яку критикують за «гейміфікацію» інвестицій для молодої аудиторії, утримує для клієнтів $15 млрд у Dogecoin та додала до списку криптовалют dogwifhat поряд із Shiba Inu, PEPE та BONK.

Біржа отримала величезну вигоду від листопадових виборів у США. Її обсяг торгів зріс на 780% у порівнянні з 2024 роком. Причина – впровадження інноваційних ринків прогнозування результатів виборів президента та безкоштовна торгівля різними класами активів.

Robinhood став головним глобальним майданчиком для мем-коїнів, таких як Dogecoin, обсяг яких виріс з $6 млрд у жовтні 2024 року до $15 млрд після торішніх виборів президента США.

6. BITBANK

Одна з трьох найбільших криптобірж Японії, Bitbank, використовує на своїй головній сторінці зображення зіркового пітчера Los Angeles Dodgers Йошінобу Ямамото.

Серед японських бірж у рейтингу, Bitbank виділяється низькими комісіями за торгівлю популярними альткоїнами, високою прозорістю, аудитами та великими криптоактивами.

7. UPBIT

Upbit – одна з двох найбільших бірж Південної Кореї, яка обслуговує майже 10 млн клієнтів. Вона входить у десятку найбільших власників біткоїнів у світі. Власник компанії — Сон Чі Хьон — один із найбагатших інвесторів Кореї. Біржа фокусується на торгівлі платіжними токенами XRP і XLM, ніж на Bitcoin.

Наразі регулятори Південної Кореї розслідують відповідність біржі вимогам KYC через виявлені порушення в документації, однак Upbit заявила, що всі біржі країни проходять аналогічні перевірки.

8. BITGET

Сінгапурська біржа Bitget здійснила несподіваний маркетинговий хід, уклавши у 2022 році угоду з футбольною легендою Ліонелем Мессі за кілька місяців до його перемоги на Чемпіонаті світу, а у 2024 році – на Копа Америка. Ця кампанія залучила десятки мільйонів користувачів на платформу.

Крім того, Bitget стала першою біржею, яка популяризувала копітрейдинг у криптовалютній сфері, що зараз забезпечує 20% її торговельного обсягу.

9. DERIBIT

Дубайська Deribit є гігантом у сфері офшорних деривативів, подібно до CME Group, дозволяючи трейдерам робити ставки на майбутню ціну активів із кредитним плечем.

Біржа спеціалізується на опціонах, які використовуються для хеджування ризиків та альфа-стратегій. Обсяг відкритого інтересу Deribit у криптодеривативах перевищує $30 млрд, а її торговельний обсяг у 2024 році зріс на 95% до $1,2 трлн.

Біржа розглядає можливі пропозиції щодо продажу, зокрема від Kraken, хоча офіційно не підтвердила наміри продати бізнес.

10. GEMINI

Біткоїн-раллі підняло активи Gemini на 34% за останні півроку – до $19 млрд. Біржа, що належить мільярдерам-близнюкам Тайлеру та Кемерону Вінклвоссам, отримала ліцензії у Франції та Сінгапурі, розширюючи міжнародну присутність. Попри це у 2024 році компанія скоротила 10% персоналу, щоб оптимізувати витрати.

11. KRAKEN

Американська біржа Kraken зберігає понад $30 млрд клієнтських активів і пропонує послуги з нижчими комісіями, ніж Coinbase. Компанія активно шукає стратегічні придбання, зосереджуючи увагу на запуску офшорного бізнесу з торгівлі деривативами.

12. REVOLUT

Британський цифровий банк Revolut (серед співзасновників – українець Влад Яценко), з оцінкою у $45 млрд, залучив інвестиції від DST Global, TCV, Tiger Global і SoftBank. Він обслуговує понад 50 млн клієнтів та керує активами на понад $22 млрд через сервіси платежів, заощаджень, інвестування та криптовалют.

Компанія прагне стати JPMorgan Chase нового покоління, орієнтуючись на мобільний підхід до фінансових послуг. Криптоторгівля доступна як через ультра-дешеву вебплатформу, так і через значно дорожчий застосунок.

З кінця 2024 року клієнти почали переходити на дешевшу платформу Revolut X, яка пропонує торгівлю понад 200 токенами.

Офіс Revolut обслуговує понад 50 млн клієнтів Фото надано пресслужбою Revolut

13. CRYPTO.COM

Crypto.com, заснована Крісом Маршалеком, Рафаелем Мело, Боббі Бао та Гарі Ором, має один із найвідоміших брендів у криптоіндустрії.

Біржа витратила $700 млн на двадцятирічні права на перейменування арени Los Angeles Lakers. У 2024 році біржа продовжила дев’ятизначний контракт на спонсорство Ліги чемпіонів УЄФА. Однак темпи її зростання сповільнюються: у листопаді, за даними Similarweb, сайт мав лише 2,3 млн унікальних відвідувачів. Хоча компанія заявляє про 100 млн.

Вартість комісій у США не розкривається, але CoinGecko оцінює спреди Crypto.com у 52 базисні пункти – більш ніж удвічі ширші за показники Coinbase. CoinGecko також занижує заявлений біржею торговельний обсяг на 80–90%. Дані Arkham показують, що запаси Bitcoin, Ether та Stablecoin компанії впали з $10 млрд на 25 січня 2024-го до $5 млрд у середині січня 2025-го.

F14. FIDELITY

2024 рік став визначальним для фінансового гіганта Fidelity ($13 трлн клієнтських активів) та його криптофіліалу Fidelity Crypto. Спотовий біткоїн-ETF FBTC від Fidelity Investments відзначив першу річницю з активами під управлінням у $20 млрд, тоді як Fidelity Custody зберігає криптовалюту на $35 млрд, переважно Bitcoin.

Fidelity Crypto пропонує торгівлю Bitcoin та Ether зі спредом у 1% (100 базисних пунктів) за угоду. Fidelity Crypto та Fidelity Investments працюють за окремими ліцензіями, тому клієнти повинні мати окремі акаунти для купівлі ETF FBTC.

15. HASHKEY EXCHANGE

Біржа HashKey Exchange – підрозділ гонконгської HashKey Digital Asset Group Limited, однієї з двох криптобірж, ліцензованих у Гонконгу за новим законом про цифрові активи.

Головна компанія є конгломератом, який дотримується принципу «регулювання передусім» у криптоіндустрії та Web3-інвестиціях. Попри невеликі масштаби (у HashKey Exchange та дочірній HashKey Global працює менше 150 співробітників), біржі обслуговують 145 000 роздрібних клієнтів та майже 300 інституційних.