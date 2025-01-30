Где лучше покупать и хранить Bitcoin или Ether в 2025 году? 15 самых надежных криптобирж мира. Рейтинг Forbes

Криптовалюта снова на подъеме, но инвесторам все еще стоит осторожно выбирать место для вложений. Forbes USA опубликовал ежегодный рейтинг «Самые надежные криптобиржи и маркетплейсы мира» с 25 участниками. Каким биржам доверяют больше всего? Публикуем первые пятнадцать.

В 2024 году Bitcoin пересек отметку $100 000, получив мощный импульс от запуска ETF на биржах BlackRock и Fidelity, вместе накопивших $112 млрд в Bitcoin. 2025 год может быть удачным для цифровых активов, поскольку Конгресс США должен принять благоприятные регуляции для криптовалюты.

Но вместе с ростом крипторынка активизируются и риски: от мошеннических схем с мем-токенами до нестабильности криптобирж, которые отличаются по уровню лицензирования, безопасности и условиям торговли.

Популярне Категория Рейтинги Дата 28 января 30 чемпионов диджитализации

Forbes USA проанализировал работу 200 криптоплатформ и сформировал рейтинг 25 самых надежных криптобирж в мире. Вместе эти биржи управляют примерно $1,2 трлн клиентских активов, а согласно данным Similarweb в ноябре 2024-го их сайты посетили 438 млн пользователей.

Публикуем пятнадцать самых надежных криптобирж.

15 самых надежных криптобирж в мире

1. CME GROUP

Лидером рейтинга стала CME Group из Чикаго, управляющая активами на $85 млрд. Эта фьючерсная биржа, основанная в 1898 году для торговли маслом и яйцами, получила высокие оценки благодаря строгому регулированию со стороны CFTC, что критически важно в нестабильном мире криптовалют.

Хотя биржа больше ориентирована на институциональных инвесторов, в 2024 году ей удалось заключить фьючерсные контракты на цифровые активы (Bitcoin, Ether) на $1,4 трлн.

В прошлом году объем торгов CME Group криптовалютными деривативами вырос на 135%, а открытый интерес в Bitcoin-фьючерсах (то есть общая сумма капитала, привлеченного к контрактам), увеличился на 83% и превысил $20 млрд.

Биржа предлагает Micro Bitcoin и Micro Ether фьючерсы и опционы с минимальными контрактами от $300, доступными через брокерские фирмы, такие как Charles Schwab и Fidelity.

2. COINBASE

Среди бирж, ориентированных на розничных инвесторов, Coinbase с рыночной капитализацией $70 млрд заняла второе место в рейтинге. Это единственная крупная публичная криптовалютная биржа в США, а ее клиенты платят более высокие комиссии за повышенную безопасность.

Coinbase является крупнейшим в мире хранителем биткоинов, удерживая 2,4 млн монет (12%) стоимостью $245 млрд по нынешним ценам, что обеспечивается активными 8 млн аккаунтов. Безопасность активов остается ключевым критерием выбора этой биржи, согласно данным опроса Forbes розничных криптотрейдеров.

Платформа биржи Coinbase Custody содержит более $300 млрд в цифровых активах, в том числе в Bitcoin, Ether и Solana. Хотя это не самое дешевое место для покупки и продажи криптовалюты, ее репутация безопасного хранилища позволяет взимать премиальные комиссии.

В конце 2023 года Coinbase зарегистрировалась на Бермудских островах, чтобы конкурировать с Deribit в сфере офшорной торговли криптодеривативами.

3. BITSTAMP

Bitstamp основана в Люксембурге, штаб-квартира находится в Великобритании. Биржа работает на глобальном рынке, но особенно сильна в Европе.

Bitstamp отвечает ключевым критериям рейтинга Forbes: большой объем активов, прозрачная структура собственности, проверенная история аудитов и широкий выбор криптопродуктов.

В июле 2023 года Bitstamp приобрела компания Robinhood, занимающая пятую строчку этого рейтинга, примерно за $200 млн. Обе биржи пока работают отдельно, ожидая одобрения соглашения советом директоров в ближайшие месяцы. Это соглашение может стать началом консолидации в разрозненной криптоиндустрии, поскольку наиболее успешные компании пытаются выйти за пределы региональных рынков.

4. BINANCE

Binance – крупнейшая в мире криптобиржа по объему торгов.

После отсутствия в прошлогоднем рейтинге из-за юридических проблем Binance смогла устранить проблемы с соблюдением регуляций и оказаться на четвертой строке рейтинга-2025.

Биржа заявляет о 245 млн зарегистрированных пользователей, а ее среднесуточный объем спотовой торговли $14 млрд, что составляет почти четверть общего рынка в $62 млрд. Для сравнения: Bybit (ОАЭ) составляет $8,2 млрд, а Coinbase – $5,3 млрд.

Binance остается второй по объему активов, хотя ее деятельность в США почти свернута, она является лидером по объему торгов в странах BRICS и Европе.

Новое руководство Binance обещает больше внимания уделять соблюдению регуляторных требований, что может оказать положительное влияние на сферу крипторегулирования. При этом Binance не раскрывает деталей собственности, хотя, вероятно, ее основатель, недавно вышедший из тюрьмы Чанпен Чжао остается главным акционером. Forbes оценивает состояние Чжао в $65 млрд.

Чанпен Чжао до сих пор остается главным акционером Binance, несмотря на то, что недавно вышел из тюрьмы. Фото предоставлено Binance

5. ROBINHOOD

Robinhood из Менло-Парка (США), критикуемая за «геймификацию» инвестиций для молодой аудитории, удерживает для клиентов $15 млрд в Dogecoin и добавила в список криптовалют dogwifhat вместе с Shiba Inu, PEPE и BONK.

Биржа извлекла огромную выгоду от ноябрьских выборов в США. Ее объем торгов вырос на 780% по сравнению с 2024 годом. Причина – внедрение инновационных рынков прогнозирования результатов выборов президента и бесплатная торговля разными классами активов.

Robinhood стал главной глобальной площадкой для мемкоинов, таких как Dogecoin, объем которых вырос с $6 млрд в октябре 2024 года до $15 млрд после прошлогодних выборов президента США.

6. BITBANK

Одна из трех крупнейших криптобирж Японии, Bitbank, использует на своей главной странице изображение звездного питчера Los Angeles Dodgers Ёсинобу Ямамото.

Среди японских бирж в рейтинге Bitbank выделяется низкими комиссиями за торговлю популярными альткоинами, высокой прозрачностью, аудитами и крупными криптоактивами.

7. UPBIT

Upbit – одна из двух крупнейших бирж Южной Кореи, обслуживающая около 10 млн клиентов. Она входит в десятку крупнейших владельцев биткоинов в мире. Владелец компании Сон Чи Хен – один из самых богатых инвесторов Кореи. Биржа фокусируется на торговле платежными токенами XRP и XLM, чем Bitcoin.

В настоящее время регуляторы Южной Кореи расследуют соответствие биржи требованиям ЗСК из-за выявленных нарушений в документации, однако Upbit заявила, что все биржи страны проходят аналогичные проверки.

8. BITGET

Сингапурская биржа Bitget совершила неожиданный маркетинговый ход, заключив в 2022 году соглашение с футбольной легендой Лионелем Месси за несколько месяцев до его победы на Чемпионате мира, а в 2024 году – на Копа Америка. Эта кампания привлекла десятки миллионов пользователей на платформу.

Кроме того, Bitget стала первой биржей, популяризировавшей копитрейдинг в криптовалютной сфере, которая сейчас обеспечивает 20% ее торгового объема.

9. DERIBIT

Дубайский Deribit является гигантом в сфере офшорных деривативов, подобно CME Group, позволяя трейдерам делать ставки на будущую цену активов с кредитным плечом.

Биржа специализируется на опционах, используемых для хеджирования рисков и альфа-стратегий. Объем открытого интереса Deribit в криптодеривативах превышает $30 млрд, а ее торговый объем в 2024 году вырос на 95%, до $1,2 трлн.

Биржа рассматривает возможные предложения по продаже, в частности от Kraken, хотя официально не подтвердила намерения продать бизнес.

10. GEMINI

Биткоин-ралли подняло активы Gemini на 34% за последние полгода – до $19 млрд. Биржа, принадлежащая миллиардерам-близнецам Тайлеру и Кэмерону Уинклвоссам, получила лицензии во Франции и Сингапуре, расширяя международное присутствие. Несмотря на это, в 2024 году компания сократила 10% персонала, чтобы оптимизировать затраты.

11. KRAKEN

Американская биржа Kraken хранит более $30 млрд клиентских активов и предлагает услуги с более низкими комиссиями, чем Coinbase. Компания активно ищет стратегические приобретения, сосредотачивая внимание на запуске офшорного бизнеса по торговле деривативами.

12. REVOLUT

Британский цифровой банк Revolut (среди соучредителей – украинец Влад Яценко ) с оценкой в ​​$45 млрд привлек инвестиции от DST Global, TCV, Tiger Global и SoftBank. Он обслуживает более 50 млн клиентов и управляет активами более чем на $22 млрд через сервисы платежей, сбережений, инвестирования и криптовалют.

Компания стремится стать JPMorgan Chase нового поколения, ориентируясь на мобильный подход к финансовым услугам. Криптоторговля доступна как через ультрадешевую веб-платформу, так и через значительно более дорогое приложение.

С конца 2024 года клиенты начали переходить на более дешевую платформу Revolut X, которая предлагает торговлю более чем 200 токенами.

Офис Revolut обслуживает более 50 млн клиентов Фото предоставлено пресс-службой Revolut

13. CRYPTO.COM

Crypto.com, основанная Крисом Маршалеком, Рафаэлем Мело, Бобби Бао и Гари Ором, имеет один из самых известных брендов в криптоиндустрии.

Биржа потратила $700 млн на двадцатилетние права на переименование арены Los Angeles Lakers. В 2024 году биржа продлила девятизначный контракт на спонсорство Лиги чемпионов УЕФА. Однако темпы ее роста замедляются: в ноябре, по данным Similarweb, на сайте было лишь 2,3 млн уникальных посетителей. Хотя компания заявляет о 100 млн.

Стоимость комиссий в США не раскрывается, но CoinGecko оценивает спреды Crypto.com в 52 базисных пункта – более чем в два раза шире показателей Coinbase. CoinGecko также занижает заявленный биржей торговый объем на 80–90%. Данные Arkham показывают, что запасы Bitcoin, Ether и Stablecoin компании упали с $10 млрд на 25 января 2024-го до $5 млрд в середине января 2025-го.

14. FIDELITY

2024 год стал определяющим для финансового гиганта Fidelity ($13 трлн клиентских активов) и его криптофилиала Fidelity Crypto. Спотовый биткоин-ETF FBTC от Fidelity Investments отметил первую годовщину с активами под управлением в $20 млрд, тогда как Fidelity Custody сохраняет криптовалюту на $35 млрд, преимущественно Bitcoin.

Fidelity Crypto предлагает торговлю Bitcoin и Ether со спредом в 1% (100 базовых пунктов) за сделку. Fidelity Crypto и Fidelity Investments работают по отдельным лицензиям, поэтому клиенты должны иметь отдельные аккаунты для покупки ETF FBTC.

15. HASHKEY EXCHANGE

Биржа HashKey Exchange – подразделение гонконгской HashKey Digital Asset Group Limited, одной из двух криптобирж, лицензируемых в Гонконге по новому закону о цифровых активах.

Главная компания является конгломератом, соблюдающим принцип «регулирования прежде всего» в криптоиндустрии и Web3-инвестициях. Несмотря на небольшие масштабы (в HashKey Exchange и дочерней HashKey Global работает менее 150 сотрудников), биржи обслуживают 145 000 розничных клиентов и около 300 институциональных.