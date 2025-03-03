Тепер клуб мільярдерів на €75 млрд статків. Рейтинг «100 найбагатших поляків 2025» від Forbes Polska

Вперше за 20-річну історію рейтинг 100 найбагатших поляків перетворився на список мільярдерів, щоправда, за валютою злотих. Два роки тому таких мільярдерів було 78, торік – 92, а цього року вже 107.

У 2005 році у рейтингу польських мільярдерів було лише 12 імен. Половини з них з різних причин уже немає в цьогорічному переліку. Деякі в певний момент зробили невдалий вибір і випали з бізнесової еліти.

За дві декади ведення списку найбагатших через нього пройшло майже 300 імен, тобто успіх здається мінливим. Три чверті списку складають підприємці, чиї статки зросли. Більшість компаній покращує показники, адже параметри оцінки за цей час виразно не підвищились і конкуренція за потрапляння до першої сотні стає гострішою. Лише за два роки кількість мільярдерів зросла більш ніж на третину.

У рейтингу чимало новачків: 13 дебютів, 14 повернень у рейтинг, що означає 27% рівня ротації. Міхал Соловов, Єжи Старак і Томаш Бернадський утворили своєрідну групу, яка надовго залишиться поза досяжністю будь-якого польського підприємця.

Міхал Соловов має найбільш диверсифіковану групу з різних галузей, що значно стабілізує його статки. У той же час він багато інвестує в ядерну енергетику, що дає йому шанс на значне масштабування бізнесу. Процеси ухвалення рішень та інвестиційні процеси займають багато часу, тому на оцінці це швидко не позначиться.

Єжи Старак натомість є підприємцем, чиї статки зростають найшвидше – на €1,31 млрд за рік. Сьогодні він головний претендент на боротьбу за першу позицію у списку. У нього в руках величезна перевага у вигляді Polpharma Biologics, яка виводить на ринок нові біоподібні ліки, що оцінюються в мільярди доларів.

Понад €75 млрд – у стільки Forbes Polska оцінив статки сотні найбагатших поляків. За рік їхній капітал зріс майже на 11% – значно швидше, ніж ВВП Польщі, який за той самий період збільшився лише на 3,2%.

1. Міхал Соловов

Міхал Соловов. Власний капітал: €6,8 млрд Фото Adam Tuchlinski/Forbes.pl

Власний капітал: €6,8 млрд

Галузь: інвестиції

Міхал Соловов входить у новий рік із рекордною оцінкою, адже зростає вартість його енергетичних активів. Це результат трансформації, яку група проходить протягом шести років. Поряд із домінуючим у портфелі виробничим бізнесом у сфері синтетичних каучуків (Synthos) та матеріалів для інтерʼєру (Cersanit, Barlinek) мільярдер активно розвиває інвестиції в безвуглецеві джерела енергії, особливо в атомну енергетику.