Теперь клуб миллиардеров на €75 млрд состояния. Рейтинг «100 самых богатых поляков 2025» от Forbes Polska

Впервые за 20-летнюю историю рейтинг 100 самых богатых поляков превратился в список миллиардеров, правда, по валюте злотых. Два года назад таких миллиардеров было 78, в прошлом – 92, а в этом году уже 107.

В 2005 году в рейтинге польских миллиардеров было всего 12 имен. Половины из них по разным причинам уже нет в этом перечне. Некоторые в какой-то момент сделали неудачный выбор и выпали из бизнес-элиты.

За две декады ведения списка самых богатых через него прошло почти 300 имен, то есть успех кажется переменчивым. Три четверти списка составляют предприниматели, чье состояние выросло. Большинство компаний улучшает показатели, ведь параметры оценки за это время определенно не выросли и конкуренция за попадание в первую сотню становится острее. Только за два года количество миллиардеров увеличилось более чем на треть.

В рейтинге много новичков: 13 дебютов, 14 возвратов в рейтинг, что означает 27% уровня ротации. Михал Соловов, Ежи Старак и Томаш Бернадский образовали своеобразную группу, которая надолго останется вне досягаемости любого польского предпринимателя.

Михал Соловов имеет наиболее диверсифицированную группу из разных отраслей, что значительно стабилизирует его состояние. В то же время он много инвестирует в ядерную энергетику, что дает ему шанс на значительное масштабирование бизнеса. Процессы принятия решений и инвестиционные процессы занимают много времени, поэтому на оценке это быстро не отразится.

Ежи Старак же является предпринимателем, чье состояние растет быстрее всего – на €1,31 млрд в год. Сегодня он является главным претендентом на борьбу за первую позицию в списке. У него в руках огромное преимущество в виде Polpharma Biologics, которая выводит на рынок новое биоподобное лекарство, оцениваемое в миллиарды долларов.

Свыше €75 млрд – во столько Forbes Polska оценил состояние сотни самых богатых поляков. За год их капитал вырос почти на 11% – гораздо быстрее ВВП Польши, который за тот же период увеличился лишь на 3,2%.

1. Михал Соловов

Михал Соловов. Собственный капитал: €6,8 млрд. Фото Adam Tuchlinski/Forbes.pl

Собственный капитал: €6,8 млрд

Отрасль: инвестиции

Михал Соловов входит в новый год с рекордной оценкой, ведь растет стоимость его энергетических активов. Это результат трансформации, которую группа проходит в течение шести лет. Наряду с доминирующим в портфеле производственным бизнесом в сфере синтетических каучуков (Synthos) и материалов для интерьера (Cersanit, Barlinek), миллиардер активно развивает инвестиции в безуглеродные источники энергии, особенно в атомную энергетику.