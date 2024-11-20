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«Будем доказывать, что у нас не схематоз». НБУ начал охоту на компании, работающие на ФЛП. Что будут делать предприниматели, дробящие бизнес?

Виталий Голич
Виталий Голич
Forbes

4 хв читання

Податки, ФОП, податкове навантаження /Зображення згенеровано ШІ Midjourney в співавторстві з Анастасією Решетнік

Некоторые компании на сетках из ФЛП платят больше налогов, чем если бы работали на ООО Фото Зображення згенеровано ШІ Midjourney в співавторстві з Анастасією Решетнік

Нацбанк побуждает банки блокировать счета бизнесов, которые вместо юрлица используют много ФЛП. Обеспокоены ли предприниматели, которые применяют эту схему?

Amazon інвестує мільярди доларів у ШІ, роботів та машинне навчання. Якими принципами й правилами керується компанія?

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В начале ноября 2024 года НБУ разослал банкам и финучреждениям инструкцию – как разоблачать бизнесы, недоплачивающие налоги из-за работы на множестве ФЛП. Потери бюджета от таких схем составляют в среднем 12 млрд грн в год, рассказал координатор Экономической экспертной платформы Олег Гетьман.

«За семь лет работы блокировали счета трех ФЛП», – рассказывает владелица украинского бренда одежды на условиях анонимности из-за сенситивности темы. Ее бизнес на двух юрлицах и около полусотни ФЛП в 2023-м получил более 50 млн грн выручки. Разблокировали счета каждый раз, когда предоставляли банку документы в подтверждение оплат, говорит предпринимательница.

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