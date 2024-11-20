«Будем доказывать, что у нас не схематоз». НБУ начал охоту на компании, работающие на ФЛП. Что будут делать предприниматели, дробящие бизнес?

Нацбанк побуждает банки блокировать счета бизнесов, которые вместо юрлица используют много ФЛП. Обеспокоены ли предприниматели, которые применяют эту схему?

В начале ноября 2024 года НБУ разослал банкам и финучреждениям инструкцию – как разоблачать бизнесы, недоплачивающие налоги из-за работы на множестве ФЛП. Потери бюджета от таких схем составляют в среднем 12 млрд грн в год, рассказал координатор Экономической экспертной платформы Олег Гетьман.

«За семь лет работы блокировали счета трех ФЛП», – рассказывает владелица украинского бренда одежды на условиях анонимности из-за сенситивности темы. Ее бизнес на двух юрлицах и около полусотни ФЛП в 2023-м получил более 50 млн грн выручки. Разблокировали счета каждый раз, когда предоставляли банку документы в подтверждение оплат, говорит предпринимательница.