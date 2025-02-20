Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Свой бизнес
Дата

Forbes Digital

Пицца из МАФа. Сеть Pizza Day открыла больше всего заведений в Украине за прошлый год. Как можно заработать на этой франшизе

Виталий Голич
Виталий Голич
Forbes

3 хв читання

піца Pizza Day

К февралю 2025-го сеть Pizza Day расширилась до 268 точек в 14 областях

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

06:39 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 06:39

В 2024 году Pizza Day приросла на 81 заведение – рекорд среди сетей питания в Украине. Сеть пиццерий предлагает партнерам бизнес на крошечной площади и прибыль от $1500 в месяц. В чем ее особенность и насколько выгодна эта франшиза?

Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та новинами від Forbes

Спасибо за подписку

Объединили формат «у дома» со скоростью и стандартизированным продуктом, как в McDonald’s, говорит соучредитель и СЕО Pizza Day Виталий Карнаух. В 2017-м первую пиццерию бренда в Днепре открыли Евгений и Денис Кузнецовы, к 2022 году добавилось еще трое основателей, свидетельствуют данные в YouControl. К февралю 2025 года сеть расширилась до 268 точек в 14 областях.

«Пиццу готовим непосредственно в заведении, начиная с муки», – говорит франчайзи Александр Цупило, открывший первое заведение Pizza Day в городе Боярка под Киевом в июне 2024-го. При выборе готового бизнеса вдохновился тем, как активно расширялась сеть по стране, рассказывает он.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні