Пицца из МАФа. Сеть Pizza Day открыла больше всего заведений в Украине за прошлый год. Как можно заработать на этой франшизе

В 2024 году Pizza Day приросла на 81 заведение – рекорд среди сетей питания в Украине. Сеть пиццерий предлагает партнерам бизнес на крошечной площади и прибыль от $1500 в месяц. В чем ее особенность и насколько выгодна эта франшиза?

Объединили формат «у дома» со скоростью и стандартизированным продуктом, как в McDonald’s, говорит соучредитель и СЕО Pizza Day Виталий Карнаух. В 2017-м первую пиццерию бренда в Днепре открыли Евгений и Денис Кузнецовы, к 2022 году добавилось еще трое основателей, свидетельствуют данные в YouControl. К февралю 2025 года сеть расширилась до 268 точек в 14 областях.

«Пиццу готовим непосредственно в заведении, начиная с муки», – говорит франчайзи Александр Цупило, открывший первое заведение Pizza Day в городе Боярка под Киевом в июне 2024-го. При выборе готового бизнеса вдохновился тем, как активно расширялась сеть по стране, рассказывает он.