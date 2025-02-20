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Піца з МАФу. Мережа Pizza Day відкрила найбільше закладів в Україні за минулий рік. Як можна заробити на цій франшизі

Віталій Голіч
Віталій Голіч
Forbes

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піца Pizza Day

До лютого 2025-го мережа Pizza Day розширилася до 268 точок у 14 областях

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У 2024-му Pizza Day приросла на 81 заклад – рекорд серед мереж харчування в Україні. Мережа піцерій пропонує партнерам бізнес на крихітній площі та прибуток від $1500 на місяць. У чому її особливість і наскільки вигідна ця франшиза?

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Поєднали формат «біля дому» зі швидкістю та стандартизованим продуктом, як у McDonald’s, каже співзасновник і СЕО Pizza Day Віталій Карнаух. У 2017-му першу піцерію бренду в Дніпрі відкрили Євген та Денис Кузнєцови, до 2022 року додалося ще троє засновників, свідчать дані в YouControl. До лютого 2025-го мережа розширилася до 268 точок у 14 областях. 

«Піцу готуємо безпосередньо в закладі, починаючи з борошна», – говорить франчайзі Олександр Цупіло, який відкрив перший заклад Pizza Day у місті Боярка під Києвом у червні 2024-го. При виборі готового бізнесу надихнувся тим, як активно мережа розширювалася по країні, розповідає він.

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