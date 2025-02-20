Піца з МАФу. Мережа Pizza Day відкрила найбільше закладів в Україні за минулий рік. Як можна заробити на цій франшизі

У 2024-му Pizza Day приросла на 81 заклад – рекорд серед мереж харчування в Україні. Мережа піцерій пропонує партнерам бізнес на крихітній площі та прибуток від $1500 на місяць. У чому її особливість і наскільки вигідна ця франшиза?

Поєднали формат «біля дому» зі швидкістю та стандартизованим продуктом, як у McDonald’s, каже співзасновник і СЕО Pizza Day Віталій Карнаух. У 2017-му першу піцерію бренду в Дніпрі відкрили Євген та Денис Кузнєцови, до 2022 року додалося ще троє засновників, свідчать дані в YouControl. До лютого 2025-го мережа розширилася до 268 точок у 14 областях.

«Піцу готуємо безпосередньо в закладі, починаючи з борошна», – говорить франчайзі Олександр Цупіло, який відкрив перший заклад Pizza Day у місті Боярка під Києвом у червні 2024-го. При виборі готового бізнесу надихнувся тим, як активно мережа розширювалася по країні, розповідає він.