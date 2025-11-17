Содержание кафе или магазина – это расходы на аренду, оплату труда, коммуналку и т.д. Оптимизировать расходы позволяет вендинговый бизнес: автомат занимает площадь в пару квадратных метров, как правило, нуждается в обслуживании раз-два в неделю, а для продаж не нужен персонал. Как предпринимателям войти в эту нишу?

Украинские бизнесы тестируют вендинг уже более 10 лет. Последние примеры: в 2025-м в Киеве появились первые 20 почтоматов онлайн-ритейлера Makeup, «умный» магазин замороженных продуктов от «Гудфуд Вдома», «устричный» автомат от сети ресторанов «Черноморка». В этом году дистрибьютор и разработчик игрушек Kiddisvit установил первый автомат по продаже игрушек в днепровском ТРЦ «Караван», сообщил в Facebook соучредитель Павел Овчинников.

Сеть аптек АНЦ с 2023 года развивает автоматы с лекарствами – автономные пункты выдачи лекарств, заказанных онлайн, которых сейчас более 170 единиц, по данным сайта АНЦ.