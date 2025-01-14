Быстрые устрицы. Владелица «Черноморки» Ольга Копылова инвестирует €100 000 в сеть устричных автоматов. Сработает ли идея?

В январе в столичном ТРЦ Respublika Park откроется новый ресторан «Черноморка» с необычной услугой – автоматом с устрицами. Владелица сети Ольга Копылова планирует устанавливать их в бизнес-центрах, на АЗС и даже вокзалах. Что об идее думают другие рестораторы?

На рынке морских деликатесов появится новая услуга. «Я увидела аквариум с раками в Эстонии и подумала: почему бы не сделать автомат, но с устрицами, чтобы не доставать их оттуда руками?» – говорит владелица сети рыбных ресторанов «Черноморка» Ольга Копылова.

Путь от идеи до готового устричного автомата занял два года. Работу над первым предприятие по изготовлению вендинговых автоматов Avangard закончило в декабре 2024 года. Именно он отправится в Respublika Park.