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Быстрые устрицы. Владелица «Черноморки» Ольга Копылова инвестирует €100 000 в сеть устричных автоматов. Сработает ли идея?

Александр Шарипов /из личного архива
Александр Шарипов
Forbes

2 хв читання

Ольга Копилова, Чорноморка /Коллаж Анна Наконечная

Ольга Копылова, основательница «Черноморки». Фото Коллаж Анна Наконечная

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В январе в столичном ТРЦ Respublika Park откроется новый ресторан «Черноморка» с необычной услугой – автоматом с устрицами. Владелица сети Ольга Копылова планирует устанавливать их в бизнес-центрах, на АЗС и даже вокзалах. Что об идее думают другие рестораторы?

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На рынке морских деликатесов появится новая услуга. «Я увидела аквариум с раками в Эстонии и подумала: почему бы не сделать автомат, но с устрицами, чтобы не доставать их оттуда руками?» – говорит владелица сети рыбных ресторанов «Черноморка» Ольга Копылова.

Путь от идеи до готового устричного автомата занял два года. Работу над первым предприятие по изготовлению вендинговых автоматов Avangard закончило в декабре 2024 года. Именно он отправится в Respublika Park.

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