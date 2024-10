Водитель владелицы бренда One by One сбил людей на тротуаре (ее в машине не было). У пострадавших много вопросов к делу, а предпринимательница получает волны хейта из-за Instagram-резонанса. Что происходит?

Известный бренд женской одежды One by One и его владелицу Лидию Сметану накрыло хейтом. Причина – ДТП с участием ее авто и водителя, его некорректное поведение, некорректное поведение его адвоката, якобы некомпетентные действия полиции и неэмпатийное поведение Сметаны. А еще в этой истории есть мошенники под видом БЭБ и случайная попытка задеть репутацию группы «Океан Эльзы». Объясняем, что происходит

Водитель внедорожника Mercedes 10 октября около 10 вечера в центре Киева выехал на тротуар и сбил людей, сидевших на летней площадке кафе. «Сидела ближе всего к дороге, бампер машины въехал мне прямо в голову и спину. Когда поднялась – потеряла сознание», – написала в своем Instagram потерпевшая Мария Апциаури, получившая сотрясение мозга. Всего пострадали четыре человека, говорится в сообщении.

За рулем авто – Дмитрий Рысич, личный водитель владелицы бренда одежды One by One Лидии Сметаны. Автомобиль принадлежит Сметане, но она не была в нем во время аварии. «Я была на больничном. Позвонил по телефону Дмитрий в 21:40, сказал о ДТП, после чего выехала на место происшествия, где полиция сказала, что единственную пострадавшую забрала скорая», – говорит Forbes Лидия Сметана.

«По мнению потерпевших, ход делу никто давать не собирался», – говорит Forbes адвокат юрфирмы «Миллер» Артем Крикун-Труш, представляющий потерпевших (они согласились говорить только через своих адвокатов). Откуда такие сомнения? По их версии, причин несколько: неадекватное поведение водителя после ДТП, агрессия его адвоката, пассивность и нарушение правил полицией и якобы желание «замять» дело.

На следующий день после происшествия пострадавшие опубликовали общий пост с деталями ДТП. За шесть дней он набрал более 90 000 лайков и более 2500 комментариев. О ситуации, в частности, написали популярные телеграмм-каналы «Лачен пишет» с аудиторией более 1,5 млн подписчиков, и STERNENKO с более 830 000 подписчиков.

ДТП с участием Рысича повернулось против его работодательницы – в сторону Лидии Сметаны и One by One последовали волны хейта и личные угрозы. Forbes побеседовал с адвокатами обеих сторон, потерпевшими и Сметаной.

Что потерпевшие хотят именно от Сметаны и что угрожает ей и ее бизнесу?

О бизнесе бренда One by One One by One начинался как Instagram-страница, где Лидия Сметана продавала изделия других марок.

В 2015 году она запустила собственное производство в Кропивницком. Первые инвестиции составили 40 000 грн – на эти деньги приобрели швейную машинку и рулон ткани. За пять лет One by One производил 43 000 изделий в год.

Бренд работает в сегменте fast fashion. В 2024 году, чтобы обеспечить ассортиментом сеть из 22 магазинов в 14 городах, 70% товаров отшивают заранее.

Выручка One by One за 2023 год – 229 млн грн, по словам Сметаны. За первое полугодие 2024-го выручка составила 190 млн грн – в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период 2023-го. За полгода бренд изготовил 120 000 изделий.

Около 65% продаж приносит офлайн, по данным компании. Более чем в два раза выросли и объемы производства. Читать больше Свернуть

«Безразличный» водитель и «агрессивный» адвокат

«Водитель не спросил о нашем состоянии и начал предлагать взятку, сказал, что его отмажут, потому что он из известной группы», – говорится в ответе другой пострадавшей Полины Чупайленко, который она передала Forbes через адвоката. После ДТП Дмитрий Рысич сказал, что он из команды группы «Океан Эльзы», говорит адвокат потерпевших Артем Крикун-Труш.

One by One 7 октября анонсировал коллаборацию с «Океаном Эльзы». «В день ДТП мой личный водитель днем завозил вещи бренда во «Дворец спорта» на концерт, после чего ездил по своим делам и вечером вез свою подругу домой», – говорит Лидия Сметана. Водитель не имеет никакого отношения к «Океану Эльзы» и должен понести ответственность согласно действующему законодательству, ответила по запросу Forbes менеджер группы Виктория Хоменко.

Почему произошла авария? «По словам водителя, он «зарубился» с чуваком на светофоре и не справился с управлением», – пишет пострадавшая Мария Апциаури. «Из-за усталости после длительных поездок не рассчитал нажатие на газ при старте со светофора, поэтому мощную машину занесло», – говорит Андрей Вареник, нынешний адвокат Рысича.

Правда, на место ДТП водителя приехал защищать другой адвокат – партнер фирмы Podvezko & Partners Геннадий Подвезько. Его вызвал сам водитель Рысич, говорит нынешний адвокат. «Адвокат Геннадий Подвезько никогда не являлся представителем ни Лидии Сметаны, ни бренда One by One. В день ДТП она вообще не нуждалась в услугах адвоката, поскольку не является его участницей», – говорит представительница Лидии Сметаны Екатерина Маличенко из адвокатского бюро «Маличенко и партнеры».

По словам потерпевших, Подвезько отвел в сторону полицию, и они вместе начали заполнять документы, игнорируя потерпевших, говорит Крикун-Труш. Из-за этого и слова «отмажут» от водителя потерпевшие подумали о недобросовестном расследовании, добавляет он. «Мое субъективное мнение – первое, что должен сделать адвокат на месте происшествия, – это показать свои документы полиции и выяснить детали ДТП», – говорит Екатерина Маличенко из бюро «Маличенко и партнеры».

На видео с камер наблюдения адвокат Геннадий Подвезько нападает на одну из потерпевших, говорит адвокат Крикун-Труш.

Почему так вышло? Версии сторон различаются. «Подвезько снимал тест на состояние алкогольного опьянения на видео с документами в руках. Их кто-то выхватил. Началась потасовка», – рассказывает Лидия Сметана. Когда потерпевшие увидели, что адвокат и полиция самостоятельно оформляют какой-то документ, стали просить его пересмотреть и внести свои данные, говорит Крикун-Труш. «Его не предоставили. От безнадежности одна из девушек выхватила письмо из рук Геннадия, тот бросился на нее, а потом еще на одну девушку, которую свалил на землю», – добавляет он.

Объяснить эти действия может только сам Геннадий, говорит новый защитник Рысича. Геннадий Подвезько не ответил на запрос Forbes, хотя сначала согласился поговорить. На следующий день после ДТП водитель прекратил с ним сотрудничество.

Документ, о котором идет речь, не протокол, а бланк, который водителю Дмитрию предоставили для письменного объяснения ситуации, говорит Вареник.

Вопросы к полиции

«Первый отряд полиции снял место ДТП и посмотрел запись камер наблюдения. Составить протокол или заявление отказались. Данные потерпевших не записали», – рассказывают в своем общем посте потерпевшие. Вызвали другой наряд, пишет пострадавшая Апциаури. Водитель Рысич вызвал полицию после случившегося ДТП, озвучивает другую версию его адвокат.

Но полиция не вписала ни одного из потерпевших в протокол, будто их не существует, говорит Крикун-Труш. Нам копию протокола не предоставляли, добавляет защитник водителя Рысича.

Юридическая фирма «Миллер» предоставила Forbes Ukraine фото протокола, составленного на месте происшествия. «Адвокаты фирмы сфотографировали его в отделе полиции», – говорит Крикун-Труш. Среди участников происшествия указаны водитель авто и свидетели, имена и фамилии потерпевших не указаны. «Никого на месте происшествия не опрашивали», – цитирует пострадавших адвокат Крикун-Труш.

Полиция на месте должна была открыть фактическое дело по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса – ДТП, потому что без судебно-медицинской экспертизы невозможно определить степень телесных повреждений, говорит адвокат пострадавших. «Следователи должны определить количество потерпевших, назначить судмедэкспертизу. По результатам решают, что делать с делом», – говорит защитник водителя.

Если будет установлена степень нанесенных телесных повреждений хотя бы средней тяжести, для водителя может наступить уголовная ответственность, рассказывает Анастасия Блинду, советница и адвокат Attorneys at Law «Leshchenko, Doroshenko & Partners». В противном случае – административная.

Прописанный сценарий. Как должны действовать правоохранительные органы? Объясняет Анастасия Блинду, советница и адвокат Attorneys at Law «Leshchenko, Doroshenko & Partners» В случаях, когда в результате ДТП ее участникам или пострадавшим причинены телесные повреждения, вызывается следственно-оперативная группа для проведения следственных действий на месте происшествия в соответствии с требованиями Уголовного процессуального кодекса Украины и согласно Инструкции по оформлению полицейскими материалов об административных правонарушениях в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Поэтому фактически в ситуации, когда имеет место нанесение телесных повреждений потерпевшим во время дорожно-транспортного происшествия, на его место должна вызываться следственно-оперативная группа для проведения следственных действий на месте происшествия, и в рамках проведения досудебного расследования должна устанавливаться степень нанесенных телесных повреждений потерпевшим. Если будет установлена степень нанесенных телесных повреждений хотя бы средней тяжести (в том числе пребывание на стационарном лечении более трех недель, согласно Правилам судебно-медицинского определения степени тяжести телесных повреждений), в таком случае проводится досудебное расследование с последующим утверждением обвинительного акта и его направлением в суд для принятия решения. Читать больше Свернуть

Версия Нацполиции Киева, опубликованная через два дня: следователи отправили потерпевших на проведение судмедэкспертизы, после установления степени тяжести будет решение о квалификации ДТП. Ни одна норма закона не позволяет оценить степень тяжести телесных повреждений вне рамок уголовного дела, говорит защитник потерпевших.

По состоянию на 17 октября 2024 года уголовное дело по факту ДТП не было возбуждено. Потерпевшие сообщили, что ход делу Нацполиция наконец дала, однако без должного внимания.

Forbes направил Нацполиции запрос для уточнения деталей, в частности, о внесении в протокол потерпевших. Ответ: ДТП зарегистрировано в учете Нацполиции, проводим проверку, чтобы установить признаки уголовного преступления.

Еще один острый вопрос – проверка состояния водителя. «Только через два часа нам удалось заставить сделать тест водителя на алкоголь», – пишут потерпевшие в совместном Instagram-посте. Но полиция отказалась проверить водителя на признаки наркотического опьянения на месте, сказав, что это будет позже, говорится в посте юркомпании «Миллер».

«Драгер показал, что водитель был трезв. Он также прошел освидетельствование в медицинском учреждении, ждем результатов», – говорится в релизе Нацполиции.

День ментального здоровья

Еще одна из претензий потерпевших именно к Лидии Сметане – отстраненное поведение на месте ДТП. «Владелицу авто не интересовало наше состояние», – пишут потерпевшие в Instagram. Сметана после ситуации с ДТП опубликовала сториз в Instagram со своим фото в лифте с подписью «Кажется день ментального здоровья у нас получилось отпраздновать на максимум» и смайлом. «Находилась в психоэмоциональном состоянии. Поняла ошибку – удалила», – позже написала она.

Скриншот сториз одной из пострадавших Яны Теранис

На следующий день после ДТП утром владелица One by One опубликовала пост в Instagram и на странице своего бренда, в котором описала ситуацию. Если коротко: она «шокирована», приносит соболезнования, держит все на личном контроле и уже связалась с потерпевшими. Возможность комментировать пост Сметана заблокировала.

Пост вызвал недовольство у подписчиков One by One. «Какое лицемерие», «Лидия, вы словно писали текст под диктовку, ноль эмпатии» – некоторые из комментариев. Позже Сметана опубликовала пост со скриншотами сообщений пострадавшим девушкам, которым она предлагает помощь.

Чтобы минимизировать кризис в таких ситуациях, стоит предпринять четыре шага, пишет в колонке Forbes эксперт по репутационному менеджменту Марина Стародубская. Извиниться и проявлять эмпатию, оказать пострадавшим поддержку, на негативные комментарии объяснять, что произошло, быть готовым к оттоку клиентов, перечисляет она.

«Теперь мне, моим детям и моей семье угрожают», – говорит Сметана Forbes. Она предоставила скриншоты сообщений с угрозами, которые ей посылали в личные сообщения в Instagram. В них: «Увижу автомобиль – прощайся», «22 пожара в магазинах бренда», «Растоптать ногами твою голову будет единственным нормальным извинением».

Через два дня после ДТП Сметана опубликовала пост с упоминаниями об угрозах и своей версией, что произошло. «Часть участников на месте происшествия распивали алкоголь, один из них – на капоте моей машины. Я попросила убрать», – написала она.

Эта реплика – реакция на обвинение пострадавших в том, что якобы Сметана на месте ДТП говорила: «Не трогайте машину, потому что она новая». Упоминание об алкоголе и пострадавших в аварии вызвало новую волну хейта в сторону Сметаны.

«Кризис, причинивший вред здоровью людей, не может иметь положительной развязки для компании. Надо минимизировать репутационные потери, а не искать, как «выйти победителем», – пишет Стародубская.

Также владелица One by One выложила видео с записью разговора вроде бы с угрожавшим ей сотрудником БЭБ. Человек в разговоре на видео уточнил, что якобы является родственником одной из пострадавших в ДТП. «Ни у одного из них нет родственников в БЭБ», – говорит защитник потерпевших Крикун-Труш. «Лицо с такой фамилией и номером телефона не работает в бюро», – сообщили в пресс-службе БЭБ по запросу Forbes.

Что угрожает Лидии Сметане

«Ответственность исключительно на Дмитрии. Лидии Сметаны не было в автомобиле на момент ДТП, и Рысич не выполнял функции ее водителя», – говорит его адвокат. Лидия Сметана как владелица автомобиля обязана возместить ущерб, причиненный ее автомобилем, по ст. 1187 Гражданского кодекса Украины, считает адвокат потерпевших Крикун-Труш.

Сметана как владелица авто, не находившаяся за рулем во время ДТП, не будет нести никакой ответственности, говорит юрист Ольга Коваль, советница Ario Law Firm.

«Она не только юридически, но и репутационно в деле из-за поведения своего работника и привлеченного адвоката. Должна предложить алгоритм действий – наша сторона готова к диалогу», – говорит адвокат потерпевших. По состоянию на 17 октября Лидия Сметана вышла на связь с нами через адвокатов, говорят в юридической фирме «Миллер».

У адвокатов Сметаны своя версия – юристы потерпевших связывались с Лидией Сметаной и обвиняли в попытках недобросовестно разрешить ситуацию. «Такие сообщения я считаю давлением», – говорит Екатерина Маличенко. Желание Лидии возместить ущерб потерпевшим – исключительно ее личное, без каких-либо юридических оснований, добавляет она.

Чего хотят потерпевшие? Прозрачного и объективного расследования, привлечения водителя к ответственности, полного возмещения медицинских и юридических расходов от Сметаны, искренних публичных извинений.

«Дмитрий Рысич признает свою вину, готов компенсировать все расходы потерпевшим, сотрудничать со следствием», – говорит адвокат водителя Вареник.

Пострадал ли бизнес One by One

На сайт One by One совершили DDoS-атаки, говорит Лидия Сметана. «Была массовая регистрация фейковых заказов – 215 в минуту, всего почти 3000», – говорится в комментарии ІТ-отдела One by One для Forbes. Представители бренда предоставили скриншоты из CRM-системы, базы данных и сервиса Cloudflare.

Потеряли доход из-за временной недоступности сайта, потому что база данных была перегружена, говорит Лидия Сметана. «Офлайн-трафик упал на 10–15%. Онлайн-конверсия упала вдвое, частота покупок вдвое меньше», – говорит она.

Все наши сотрудничества, коммуникации, коллаборации под вопросом из-за кенселинга и хейта в соцсетях, добавляет Сметана. Коллаборацию с «Океаном Эльзы» мы пока вообще не комментируем, говорит она.