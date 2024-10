Водій власниці бренду One by One збив людей на тротуарі (її в машині не було). У постраждалих багато запитань до справи, а підприємниця отримує хвилі хейту через Instagram-резонанс. Що відбувається?

Відомий бренд жіночого одягу One by One і його власницю Лідію Сметану накрило хейтом. Причина – ДТП за участі її авто і її водія, його некоректна поведінка, некоректна поведінка його адвоката, нібито некомпетентні дії поліції та неемпатійна поведінка Сметани. А ще в цій історії є шахраї під виглядом БЕБ і випадкова спроба зачепити репутацію гурту «Океан Ельзи». Пояснюємо, що відбувається

Водій позашляховика Mercedes 10 жовтня близько 10-ї вечора в центрі Києва виїхав на тротуар і збив людей, які сиділи на літньому майданчику кафе. «Сиділа ближче всього до дороги, бампер машини вʼїхав мені прямо в голову та спину. Як підвелася – втратила свідомість», – написала у своєму Instagram потерпіла Марія Апціаурі, яка отримала струс мозку. Всього постраждало четверо людей, йдеться в дописі.

За кермом авто – Дмитро Рисич, особистий водій власниці бренду одягу One by One Лідії Сметани. Авто належить Сметані, але вона не була в ньому під час аварії. «Я була на лікарняному. Зателефонував Дмитро в 21:40, сказав про ДТП, після чого виїхала на місце події, де поліція сказала, що єдину постраждалу забрала швидка», – говорить Forbes Лідія Сметана.

«На думку потерпілих, хід справі ніхто давати не збирався», – каже Forbes адвокат юрфірми «Міллер» Артем Крикун-Труш, який представляє потерпілих (вони погодилися говорити тільки через своїх адвокатів). Звідки такі сумніви? За їхньою версією, причин декілька: неадекватна поведінка водія після ДТП, агресія його адвоката, пасивність і порушення правил поліцією і нібито бажання «зам’яти» справу.

На наступний день після події постраждалі опублікували спільний пост із деталями ДТП. За шість днів він набрав понад 90 000 лайків і більше 2500 коментарів. Про ситуацію, зокрема, написали популярні телеграм-канали «Лачен пише» з аудиторією понад 1,5 млн підписників, і STERNENKO з понад 830 000 підписників.

ДТП за участі Рисича повернулося проти його роботодавиці – щодо Лідії Сметани та One by One пішли хвилі хейту та особисті погрози. Forbes поговорив з адвокатами обох сторін, потерпілими та Сметаною.

Що потерпілі хочуть саме від Сметани та що загрожує їй та її бізнесу?

Про бізнес бренду One by One One by One починався як Instagram-сторінка, де Лідія Сметана продавала вироби інших марок.

У 2015-му вона запустила власне виробництво в Кропивницькому. Перші інвестиції становили 40 000 грн – на ці гроші придбали швейну машинку і рулон тканини. За пʼять років One by One виготовляв 43 000 виробів на рік.

Бренд працює в сегменті fast fashion. У 2024-му, щоб забезпечити асортиментом мережу з 22 магазинів у 14 містах, 70% товарів відшивають заздалегідь.

Виторг One by One за 2023 рік – 229 млн грн, за словами Сметани. За перше півріччя 2024-го виторг становив 190 млн грн – у 2,3 раза більше, ніж за аналогічний період 2023-го. За пів року бренд виготовив 120 000 виробів.

Близько 65% продажів приносить офлайн, за даними компанії. Більш як удвічі зросли й обсяги виробництва. Читати більше Згорнути

«Байдужий» водій та «агресивний» адвокат

«Водій не спитав про наш стан і почав пропонувати хабар, сказав, що його відмажуть, бо він із відомого гурту», – йдеться у відповіді іншої постраждалої Поліни Чупайленко, яку вона передала Forbes через адвоката. Після ДТП Дмитро Рисич сказав, що він із команди гурту «Океан Ельзи», говорить адвокат потерпілих Артем Крикун-Труш.

One by One 7 жовтня анонсував колаборацію з «Океаном Ельзи». «В день ДТП мій особистий водій вдень завозив речі бренду в «Палац спорту» на концерт, після чого їздив у своїх справах і увечері віз свою подругу додому», – каже Лідія Сметана. Водій не має жодного стосунку до «Океану Ельзи» і повинен понести відповідальність згідно чинного законодавства, відповіла на запит Forbes менеджерка гурту Вікторія Хоменко.

Чому сталася аварія? «За словами водія, він «зарубився» з чуваком на світлофорі та не впорався з керуванням», – пише постраждала Марія Апціаурі. «Через втому після тривалих поїздок не розрахував натискання на газ при старті зі світлофора, тому потужну машину занесло», – говорить Андрій Вареник, нинішній адвокат Рисича.

Щоправда, на місце ДТП водія приїхав захищати інший адвокат – партнер фірми Podvezko & Partners Геннадій Подвезько. Його викликав сам водій Рисич, каже його нинішній адвокат. «Адвокат Геннадій Подвезько ніколи не був представником ані Лідії Сметани, ані бренду One by One. В день ДТП вона взагалі не потребувала послуг адвоката, оскільки не є її учасницею», – говорить представниця Лідії Сметани Катерина Маліченко з адвокатського бюро «Маліченко і партнери».

Зі слів потерпілих, Подвезько відвів у сторону поліцію, і вони разом почали заповнювати документи, ігноруючи потерпілих, каже Крикун-Труш. Через це і слово «відмажуть» від водія потерпілі подумали про недоброчесне розслідування, додає він. «Моя суб’єктивна думка – перше, що має зробити адвокат на місці події, – це показати свої документи поліції і з’ясувати деталі ДТП», – говорить Катерина Маліченко з бюро «Маліченко і партнери».

На відео з камер спостереження адвокат Геннадій Подвезько нападає на одну з потерпілих, говорить адвокат Крикун-Труш.

Чому це сталося? Версії сторін різняться. «Подвезько знімав тест на стан алкогольного сп’яніння на відео з документами в руках. Їх хтось вихопив. Почалася бійка», – розповідає Лідія Сметана. Коли потерпілі побачили, що адвокат і поліція самостійно оформлюють якийсь документ, почали просити його переглянути і внести свої дані, говорить Крикун-Труш. «Його не надали. Від безнадії одна з дівчат вихопила лист із рук Геннадія, той кинувся на неї, а потім ще на одну дівчину, яку повалив на землю», – додає він.

Пояснити ці дії може лише сам Геннадій, каже новий захисник Рисича. Геннадій Подвезько не надав відповіді на запит Forbes, хоча спочатку погодився поговорити. Наступного після ДТП дня водій припинив із ним співпрацю.

Документ, про який йдеться, не протокол, а бланк, який водієві Дмитру надали для письмового пояснення ситуації, говорить Вареник.

Питання до поліції

«Перший загін поліції зняв місце ДТП і подивився запис камер спостереження. Зкласти протокол чи заяву відмовилися. Дані потерпілих не записали», – переказують у своєму спільному дописі потерпілі. Викликали інший наряд, пише постраждала Апціаурі. Водій Рисич викликав поліцію після того, як трапилася ДТП, озвучує іншу версію його адвокат.

Але поліція не вписала жодного з потерпілих у протокол, ніби їх не існує, говорить Крикун-Труш. Нам копію протоколу не надавали, додає захисник водія Рисича.

Юридична фірма «Міллер» надала Forbes Ukraine фото протоколу, складеного на місці події. «Адвокати фірми сфотографували його у відділі поліції», – каже Крикун-Труш. Серед учасників події вказані водій авто та свідки, імена та прізвища потерпілих не вказані. «Нікого на місці події не опитували», – цитує потерпілих адвокат Крикун-Труш.

Поліція на місці мала відкрити фактову справу за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу – ДТП, бо без судово-медичної експертизи неможливо визначити ступінь тілесних ушкоджень, говорить адвокат постраждалих. «Слідчі мають визначити кількість потерпілих, призначити судмедекспертизу. За результатами вирішують, що робити зі справою», – каже захисник водія.

Якщо буде встановлений ступінь завданих тілесних ушкоджень хоча б середньої тяжкості, для водія може настати кримінальна відповідальність, розповідає Анастасія Блинду, радниця та адвокатка Attorneys at Law «Leshchenko, Doroshenko & Partners». В іншому випадку – адміністративна.

Прописаний сценарій. Як мають діяти правоохоронні органи? Пояснює Анастасія Блинду, радниця та адвокатка Attorneys at Law «Leshchenko, Doroshenko & Partners» У випадках, коли внаслідок ДТП її учасникам або потерпілим заподіяно тілесних ушкоджень, викликається слідчо-оперативна група для проведення слідчих дій на місці пригоди відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України та згідно із Інструкцією з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Тому фактично у ситуації, коли має місце завдання тілесних ушкоджень потерпілим під час дорожньо-транспортної пригоди, на її місце має викликатися слідчо-оперативна група для проведення слідчих дій на місці пригоди, і в межах проведення досудового розслідування повинен встановлюватись ступінь завданих тілесних ушкоджень цією пригодою потерпілим. Якщо буде встановлений ступінь завданих тілесних ушкоджень хоча б середньої тяжкості (зокрема перебування на стаціонарному лікуванні понад три тижні, згідно із Правилами судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень), у такому випадку проводиться досудове розслідування із подальшим затвердженням обвинувального акту та його направленням до суду для прийняття рішення. Читати більше Згорнути

Версія Нацполіції Києва, яку опублікували за два дні: слідчі відправили потерпілих на проведення судмедекспертизи, після встановлення ступеня тяжкості буде рішення про кваліфікацію ДТП. Жодна норма закону не дозволяє оцінити ступінь тяжкості тілесних ушкоджень поза межами кримінальної справи, каже захисник потерпілих.

Станом на 17 жовтня 2024 року кримінальну справу за фактом ДТП не відкрили. Потерпілі повідомили, що хід справі Нацполіція врешті дала, проте без належної уваги.

Forbes направив Нацполіції запит для уточнення деталей, зокрема про внесення до протоколу потерпілих. Відповідь: ДТП зареєстрована в обліку Нацполіції, проводимо перевірку, щоб встановити ознаки кримінального правопорушення.

Ще одне гостре питання – перевірка стану водія. «Тільки за дві години нам вдалося змусити зробити тест водія на алкоголь», – пишуть потерпілі в спільному Instagram-дописі. Але поліція відмовилася перевірити водія на ознаки наркотичного спʼяніння на місці, сказавши, що це нібито буде пізніше, йдеться в пості юркомпанії «Міллер».

«Драгер показав, що водій був тверезим. Він також пройшов освідування у медичному закладі, чекаємо результати», – йдеться в релізі Нацполіції.

День ментального здоровʼя

Ще одна з претензій потерпілих саме до Лідії Сметани – відсторонена поведінка на місці ДТП. «Власницю авто не цікавив наш стан», – пишуть потерпілі в Instagram. Сметана після ситуації з ДТП опублікувала сторіз в Instagram зі своїм фото в ліфті з підписом «Здається день ментального здоровʼя в нас вийшло відсвяткувати на максимум» і смайлом. «Перебувала в психоемоційному стані. Зрозуміла помилку – видалила», – пізніше написала вона.

Скріншот сторіз однієї з потерпілих Яни Тераніс

Наступного після ДТП дня вранці власниця One by One опублікувала пост в Instagram та на сторінці свого бренду, в якому описала ситуацію. Якщо коротко: вона «шокована», приносить співчуття, тримає все на особистому контролі та вже звʼязалася з потерпілими. Можливість коментувати пост Сметана заблокувала.

Пост викликав невдоволення у підписників One by One. «Яке лицемірство», «Лідія, ви наче писали текст під диктування, нуль емпатії» – деякі з коментарів. Пізніше Сметана опублікувала пост зі скріншотами повідомлень постраждалим дівчатам, у яких вона пропонує допомогу.

Щоб мінімізувати кризу в таких ситуаціях, варто вжити чотири кроки, пише в колонці Forbes експертка з репутаційного менеджменту Марина Стародубська. Попросити вибачення та проявляти емпатію, надати постраждалим підтримку, на негативні коментарі пояснювати, що сталося, бути готовим до відтоку клієнтів, перелічує вона.

«Тепер мені, моїм дітям і моїй родині погрожують», – каже Сметана Forbes. Вона надала скріншоти повідомлень із погрозами, які їй надсилали в особисті повідомлення в Instagram. У них: «Побачу автомобіль – прощайся», «22 пожежі в магазинах бренду», «Розтоптати ногами твою голову буде єдиним нормальним вибаченням».

За два дні після ДТП Сметана опублікувала пост зі згадками про погрози та своєю версією, що відбулося. «Частина учасників на місці події розпивали алкоголь, один із них – на капоті моєї машини. Я попросила прибрати», – написала вона.

Ця репліка – реакція на звинувачення постраждалих у тому, що нібито Сметана на місці ДТП говорила: «Не чіпайте машину, бо вона нова». Згадка про алкоголь і постраждалих у аварії викликала нову хвилю хейту в сторону Сметани.

«Кризи, що заподіяли шкоду здоров’ю людей, не можуть мати позитивної розв’язки для компанії. Треба мінімізувати репутаційні втрати, а не шукати, як «вийти переможцем», – пише Стародубська.

Також власниця One by One виклала відео із записом розмови начебто з працівником БЕБ, який погрожував їй. Особа в розмові на відео уточнила, що ніби є родичем однієї з потерпілих у ДТП. «Жоден із них не має родичів у БЕБ», – говорить захисник потерпілих Крикун-Труш. «Особа з таким прізвищем і номером телефону не працює в бюро», – повідомили у пресслужбі БЕБ на запит Forbes.

Що загрожує Лідії Сметані

«Відповідальність виключно на Дмитрі. Лідії Сметани не було в автомобілі на момент ДТП, тож Рисич не виконував функції її водія», – каже його адвокат. Лідія Сметана як власниця автомобіля зобов’язана відшкодувати шкоду, яку завдав її автомобіль, за ст. 1187 Цивільного кодексу України, вважає адвокат потерпілих Крикун-Труш.

Сметана як власниця авто, яка не перебувала за кермом під час ДТП, не нестиме жодної відповідальності, говорить юристка Ольга Коваль, радниця Ario Law Firm.

«Вона не тільки юридично, а й репутаційно у справі через поведінку свого працівника та залученого адвоката. Має запропонувати алгоритм дій – наша сторона готова до діалогу», – каже адвокат потерпілих. Станом на 17 жовтня Лідія Сметана вийшла на зв’язок із нами через адвокатів, говорять у юридичній фірмі «Міллер».

У адвокатів Сметани своя версія – юристи потерпілих зв’язувалися з Лідією Сметаною та звинувачували у спробах недоброчесно вирішити ситуацію. «Такі повідомлення я вважаю тиском», – каже Катерина Маліченко. Бажання Лідії відшкодувати збитки потерпілим – виключно її особисте, без будь-якого юридичного підґрунтя, додає вона.

Чого хочуть потерпілі? Прозорого та обʼєктивного розслідування, притягнення водія до відповідальності, повного відшкодування медичних і юридичних витрат від Сметани, щирих публічних вибачень.

«Дмитро Рисич визнає свою провину, готовий компенсувати всі витрати потерпілим, співпрацюватиме зі слідством», – каже адвокат водія Вареник.

Чи постраждав бізнес One by One

На сайт One by One здійснили DDoS-атаки, каже Лідія Сметана. «Була масова реєстрація фейкових замовлень – 215 на хвилину, загалом майже 3000», – йдеться у коментарі ІТ-відділу One by One для Forbes. Представники бренду надали скріншоти з CRM-системи, бази даних та сервісу Cloudflare.

Втратили дохід через тимчасову недоступність сайту, бо база даних була перевантажена, говорить Лідія Сметана. «Офлайн-трафік впав на 10–15%. Онлайн-конверсія впала удвічі, частота покупок удвічі менша», – каже вона.

Всі наші співпраці, комунікації, колаборації – під питанням через кенселинг і хейт у соцмережах, додає Сметана. Колаборацію з «Океаном Ельзи» ми поки взагалі не коментуємо, каже вона.