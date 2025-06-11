Производитель мяса птицы Avesterra Group Дмитрия Добкина инвестировала €60 млн в новый перерабатывающий цех на «Владимирской птицефабрике», за контроль над которой продолжается корпоративный конфликт с Алексом Коваленко.

Ключевые факты:

Компания Avesterra Group, которая занимается птицеводством, открыла новый перерабатывающий завод на Волыни, говорилось в релизе пресс-службы.

Впоследствии Forbes Ukraine выяснил, что речь идет о строительстве новых мощностей с нуля, однако именно на территории «Владимирской птицефабрики» компания инвестировала €60 млн в расширение существующих мощностей.

Площадь завода – 30 000 кв. м. Мощность производства – 13 500 бройлеров в час.

Около €60 млн инвестировали в развитие предприятия, автоматизацию и экологическую безопасность.

На новом заводе компании производят продукцию трех брендов – «Эпикур», «Чебатурочка» и Delika. В планах Avesterra Group – получить сертификацию и экспортировать в ЕС.

Контекст

Avesterra Group – компания, созданная в 2025 году. В ней братья Добкины объединили все свои активы, в частности «Владимирскую птицефабрику», «Луцкую аграрную компанию», «Владимир-Волынскую аграрную компанию». Компания занимается птицеводством и продает продукцию, в частности под брендом «Эпикур». За 2022-2024 годы Avesterra Group получила 961,1 млн грн чистой прибыли после уплаты налогов, по данным пресс-службы. Годовая выручка, по словам Добкина в интервью ЭП – 4 млрд грн.

За контроль над брендом курятины «Эпикур» и «Владимирской птицефабрикой» продолжается корпоративный конфликт между братьями Добкиными и Алексом Коваленко. Коваленко заявлял, что братья Добкины незаконно лишили его контроля за его долей в фабрике и противоправно используют бренд «Эпикур». Свои потери в результате этого конфликта Коваленко оценивает в $34 млн.

Кроме того, Следственное управление Главного управления Службы безопасности Украины (СБУ) подозревает должностных лиц ряда предприятий, владельцами которых являются братья Михаил и Дмитрий Добкины, в пособничестве государству-агрессору и реэкспорту продукции в РФ и ВТО, пишет Экономическая правда.

Добкин отрицает реализацию продукции на временно оккупированные территории Луганской области за наличные средства и считает это клеветой Алекса Коваленко: «Этого никогда не было и не будет», — говорил он.