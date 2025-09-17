Предприниматель и инвестор Василий Хмельницкий призывает не ждать окончания войны, а развивать промышленное производство в Украине уже сейчас, создавая десятки тысяч предприятий по всей стране. Несмотря на ракетные удары по его объектам во Львове, Харькове и Киеве, он продолжает строить индустриальные парки и готовить кадры для будущей экономики, ведь успех невозможен без готовности рисковать. Forbes публикует текст речи Хмельницкого на Форуме промышленников

Спасибо Forbes за внимание к промышленности и производству. У меня есть заводы, но я не буду рассказывать о них. Сосредоточусь на возможности создания десятков тысяч производств по всей Украине и изменениях, которые это принесет для экономики.

Навстречу возможностям

Производство – это точка роста не только для отдельного бизнеса, но и для всего государства. Производители создают рабочие места и платят налоги. Иностранные компании дополнительно приносят знания и технологии. По нашим подсчетам, каждые 200 рабочих мест на производстве создают еще около 400 в сфере услуг.

Вот почему я верю в развитие производств в Украине.

Во-первых, свободная торговля в мире замедляется. Каждая страна хочет защищать свои интересы и иметь внутреннее производство. Президент США Дональд Трамп, например, внедряет пошлины, потому что стремится вернуть производство в США.

Украина сегодня остается преимущественно сырьевым государством. Есть возможность превращать это сырье в конечный продукт с добавленной стоимостью.

Во-вторых, производство в мире приближается к потребителю. Я не верю, что Китай и дальше будет производить продукцию на весь мир. Логичнее строить небольшие заводы ближе к границам ЕС, чтобы быстро и эффективно доставлять продукцию малыми партиями.

В-третьих, производство – это люди. Профессиональные инженеры, операторы современных станков. Здесь у нас есть уникальная возможность, потому что украинцы – креативные, трудолюбивые и амбициозные.

Поэтому мы развиваем индустриальные парки – экосистему, позволяющую строить не один завод, а десятки и сотни.

Я начал развивать первый индустриальный парк 10 лет назад. Многие скептики говорили: зачем парк, если можно просто купить участок и построить завод. Но на практике все труднее: нужно перевести землю под индустрию, получить разрешения, подвести инфраструктуру, привлечь стимулы. Это слишком тяжело для отдельного предприятия.

Если бы не война, развивались бы быстрее. Сейчас в индустриальном парке «Белая Церковь» около 10 заводов, еще пять откроем через два года. Это не только украинские компании: работает британский Unilever, есть финские и немецкие производители, заходит итальянская компания.

Но самый большой вызов сейчас – не стимулы, земля или инфраструктура, а человеческий капитал.

«В индустриальном парке «Белая Церковь» работают около 10 заводов. Еще пять откроем в течение двух лет», – рассказал на Форуме предпринимателей инвестор Василий Хмельницкий. Фото Сергей Пириев для Forbes Ukraine

Кадровый голод

Квалифицированных кадров не хватало и до войны, но сейчас ситуация обострилась. Нам не хватает операторов ЧПУ. Ведем переговоры с немецкой компанией, желающей перенести производство в наш индустриальный парк. Ей нужно 600 работников, из них 300 операторов станков. К сожалению, таких специалистов найти не могу.

Чтобы решить проблему, нужно создавать специальные колледжи при индустриальных парках, где узкоспециализированные преподаватели будут обучать по новым программам.

В этом году начали развивать образовательное направление. На каникулах была подготовлена ​​технологическая мастерская в школе Белой Церкви. Дети будут знакомиться с современными профессиями и будут пробовать себя в новых ролях. Привлекли опытного преподавателя для работы с детьми и родителями: организовывать экскурсии в колледжи и на производство, показывать профессии будущего и мотивировать поступать на технические специальности.

Мы провели реновацию в одном классе в школе и профинансировали его на год. Посмотрим, как будет работать эта модель, сделаем выводы, дальше откроем еще пять классов, а через год уже 20.

Система должна работать по схеме «школа – колледж – производство». На это уходит 3–5 лет. Хотя строительство новых заводов еще продолжается, уверен, что убежу владельцев брать молодежь на практику. Наша идея – дуальное образование: половина времени за партой, половина – реальная практика на производстве.

Подчеркну: у меня нет собственных производств, потому эти кадры не для меня. Они нужны стране. Не пойдут работать в наш парк – пойдут на другие предприятия. Главное, чтобы не выезжали за границу. Приложим усилия, чтобы оставались здесь.

Вызовы будут всегда

Меня часто спрашивают, не боюсь ли развивать производство во время войны, ведь может прилететь ракета и все разрушить. Могу сомневаться, но знаю точно: человек не должен стоять на месте. Либо двигаешься вперед, либо назад. Стоишь на месте – автоматически отстаешь.

Ракеты действительно не раз попадали в мои объекты: во Львове, Харькове, UNIT.City в Киеве и Жулянах. Но повезло: люди не погибли, и это главное. Какие-то повреждения уже восстановили, что-то завершим после войны. Когда это будет? Не знаю. Но когда-то точно произойдет, и мы с командой готовимся.

Очень хочется, чтобы мы поскорее победили и наступил мир. Но есть вещи, на которые я не могу влиять, поэтому фокусируюсь на своем деле. Рискованно, но успех невозможен без готовности рисковать.

Поделюсь реальным кейсом. Мои партнеры 10 лет назад стали покупать лестницы в Китае. Первые заработки инвестировали в оборудование, чтобы производить лестницы уже здесь, в Украине. Сегодня почти вытеснили китайцев с нашего рынка. Их кейс доказывает, что даже с $6000–15 000 можно начинать и развивать собственное производство.

«Кейс компании Virastar, производящей в Украине лестницы, доказывает, что даже с небольших инвестиций в $6000–15 000 можно начинать и развивать собственное производство», – уверен инвестор Василий Хмельницкий. Фото Сергей Пириев для Forbes Ukraine

В завершение поделюсь личным опытом. В 30 лет заработал первый капитал и планировал в 50 выйти на пенсию – путешествовать и отдыхать. До 2008 года всё шло отлично, почти достигло финансовых целей. Но глобальный финансовый кризис поломал планы: чтобы погасить кредиты, пришлось продать яхту, самолет, вертолет. Понял: в 50 на пенсию не уйду. Может быть, в 55.

В 2010 году экономика восстанавливалась. Но в 2020 году – пандемия. Упал спрос на офисы и жилье, люди не могли планировать будущее. Подумал: возобновлю бизнес и уйду на пенсию в 60.

2021-й был неплохим. Но в 2022 году началось полномасштабное вторжение – война, в которую до последнего не верил. Это был самый трудный год моей жизни.

Война продолжается, и вызовов еще много, но я уже знаю: ждать лучших времен не стоит. Возможно, пенсии вообще не будет. Мир меняется быстро, появляются новые вызовы и возможности, а мы должны быть готовы к ним.

Для меня ролевой моделью является американский инвестор Уоррен Баффет, которому 95 лет. Он до сих пор работает и вдохновляет других. Мой вывод – работать придется всегда, если хочешь быть счастливым и иметь наполненную жизнь.

Независимой Украине только 34 года – это еще молодое государство. За это время мы совершили немало ошибок, но и получили ценный опыт. Убежден: если будем работать вместе и будем развивать производство уже сейчас, не дожидаясь лучших времен, то сможем построить сильную и экономически развитую страну.