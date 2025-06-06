Европейский Союз отсрочил требования по корпоративной отчетности и проверке цепей поставок, предоставляя бизнесу больше времени для подготовки. Однако украинским компаниям не следует останавливаться и внедрять принципы ESG, чтобы сохранить конкурентоспособность на европейском рынке. Как адаптироваться к регуляциям ЕС? Рассказывают Маргарита Татарова, руководитель практики ESG в ETERNA LAW, и Полина Гросс, младшая юрист ETERNA LAW

Европейский Союз официально утвердил решение, которое может изменить динамику устойчивого развития тысяч компаний на континенте. Так называемый механизм Stop-the-clock, одобренный Советом ЕС 14 апреля 2025 года, предусматривает отсрочку обязательных требований по корпоративной отчетности о устойчивом развитии (CSRD) и надлежащей проверке цепей поставок (CSDDD).

Суть перемен

CSRD – компании второй и третьей волны (которые должны были начать отчет в 2026 и 2027 годах соответственно) получают два дополнительных года для подготовки. Это касается:

крупных компаний, еще не подпадавших под предыдущую директиву NFRD – первая отчетность для них переносится с 2026-го (за 2025 год) на 2028-й (за 2027 год);

публичных малых и средних предприятий (listed SMEs) – с 2027 на 2029 год;

компаний, зарегистрированных за пределами ЕС, но с оборотом более €150 млн в ЕС – с 2029-го на 2031 год.

CSDDD – отсрочено на год:

новый дедлайн для имплементации в национальные законодательства – 31 декабря 2026-го;

требования к первой волне компаний начнут действовать с 26 июля 2028 года, включая: (1) компании из ЕС, имеющие более 5000 работников и глобальное обращение свыше €1,5 млрд; (2) компании вне ЕС, если их обращение в пределах ЕС превышает €1,5 млрд.

Эти изменения – часть более широкой инициативы Еврокомиссии, известной как Omnibus I, направленной на дерегуляцию и повышение конкурентоспособности ЕС.

Для ЕС ESG – это не тренд, а новая норма. И хотя новые даты позволяют бизнесу еще немного «прокрастинации», никто не отменяет требования относительно прозрачности, оценки влияния на окружающую среду, прав человека и управленческие практики.

Поэтому CSRD и CSDDD можно и следует воспринимать не просто как бюрократические инициативы, а скорее как новый этап в подходе к корпоративной ответственности, превращающий нефинансовую отчетность из добровольной практики в стратегический элемент для инвесторов, банков, ритейлеров и транснациональных корпораций.

Значение для украинского бизнеса

Отсрочка требований CSRD и CSDDD не отменяет главного: ожидания европейских партнеров по прозрачности, формализованным политикам и ESG-практикам уже стали частью рыночной реальности.

Формально украинские компании могут не подпадать под действие директив, но участие в цепях поставок ЕС часто означает косвенную ответственность – из-за договорных обязательств, анкетирования, аудита или требований со стороны покупателя.

Для крупных компаний с существенным присутствием в ЕС – с оборотом более €150 млн в Союзе и наличием дочерней компании или филиала на его территории – требования CSRD остаются актуальными, даже если головной офис находится за пределами ЕС. Согласно обновленному графику, такие компании должны начать отчет с 2030 года.

Большинство украинских компаний пока не готовы к полноценной нефинансовой отчетности, и это ожидаемо. В то же время сформировать базовую систему управления устойчивым развитием следует уже сегодня.

Начать необходимо с оценки текущей ситуации: наличия внутренних политик, ответственных лиц, механизмов сбора релевантных показателей.

В среднем и крупном бизнесе ESG не может сосредоточиться в одном отделе. Ответственность должна быть распределена между ключевыми функциями:

финансовая команда – за показатели и отчетность;

HR – за политики равенства, инклюзии и охраны труда;

закупки – за соответствие цепи снабжения;

юридический отдел – за управление рисками и соблюдение нормативных требований.

Централизованная координация важна, но имплементация должна происходить в рамках каждой функции.

Разработка и внедрение базовых политик – таких как кодекс этики, антикоррупционная политика, политика по охране труда, политика по урегулированию конфликта интересов и т.п. – должна стать частью локальных актов компании. Это не только о формальном соответствии, но и о способности работать в соответствии с ожиданиями партнеров, финансовых учреждений и контрагентов.

Новые регуляторные подходы формируют обновленные правила игры.

Компании, стремящиеся сохранить или усилить свою позицию на европейском рынке, должны адаптироваться к этим изменениям уже сейчас с учетом как правовых требований, так и практических ожиданий со стороны ключевых стейкхолдеров.