Golden Standard для компаний. Почему ESG-стандарты – это уже не просто репутация, а необходимость работы бизнеса в Украине и ЕС? Рассказывает эксперт Александра Литвиненко

Открылось окно возможностей: компании, которые адаптируются сейчас, получат преимущества в доступе к рынкам, капиталу и международным партнерствам. Промедление же чревато потерей конкурентоспособности. Почему без реального внедрения ESG-стандартов вам будет сложно работать на рынках Европы? Объясняет Александра Литвиненко, эксперт по международным стратегическим коммуникациям и ESG, Senior PR в MacPaw

2025-й – переломный год во внедрении стандартов устойчивого развития для украинских компаний. Бизнесы, сотрудничающие с ЕС, уже получают запросы относительно отчетности по CSRD, а правительство переходит от стратегий к конкретным ESG-внедрениям.

Еще недавно ESG воспринимали как опциональное nice-to-have для корпоративного имиджа или донорских грантов. В 2024-м это перестало быть просто репутационным инструментом, ведь в ЕС вступили в силу новые стандарты нефинансовой отчетности – Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

2025-й – первый отчетный год, за который компании в ЕС (и связанные с ними партнеры, в том числе и украинские) должны будут подавать полные ESG-отчеты в 2026-м.

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Если раньше главными адресатами требований были крупные бизнесы, теперь обязаны готовить нефинансовые отчеты даже средние компании. В прошлом под отчеты попадали около 12 000 компаний, теперь – более 50 000, включая иностранные компании, работающие с ЕС.

Должны отчитываться компании с годовым доходом свыше €40 млн, активами свыше €20 млн или со штатом более 250 сотрудников.

Отчет должен соответствовать стандартам ESRS и пройти внешний аудит – как финансовая отчетность. Это означает конец «маркетингового ESG» – больше никаких пустых обещаний компаний об экологичности без подтвержденных данных. У бизнес уже сейчас должны быть системы сбора данных, чтобы отчитываться через год.

ESRS на практике

ESRS – это набор единых стандартов, регулирующих, что именно компания должна раскрывать в своем отчете. Отчеты должны содержать не просто общие данные ESG-активности, а количественные показатели влияния компании на экологию, социальную сферу и управленческие процессы.

Также бизнесы обязаны раскрывать риски, связанные с климатическими изменениями, правами человека и корпоративным управлением. Теперь компании не могут просто заявить о своей экологической ответственности без подтверждений. Их отчеты должны пройти независимую проверку аудиторов, как это делается с финансовой отчетностью.

Это значительно уменьшает возможности для гринвошинга, когда бизнесы пытаются создать ошибочное впечатление о своей ESG-ответственности.

Влияние на украинские компании

Даже если ваша компания не зарегистрирована в Евросоюзе, требования ESRS все равно могут относиться к вам.

Три наиболее вероятных сценария:

Вы экспортируете продукцию/услуги в Европу → партнеры могут потребовать ваш ESG-отчет для собственного аудита.

Вы работаете с европейскими фондами или инвесторами → без прозрачной нефинансовой отчетности о сделках можно забыть.

Вы планируете открывать представительство в Европе → отчет станет обязательным согласно ESRS.

В октябре 2024 года Кабмин одобрил Стратегию гармонизации украинской отчетности с ESRS. Это не вопрос «внедрять ли». Это вопрос «когда именно». Первые, кто это сделает, будут иметь конкурентное преимущество.

Вот четыре шага, чтобы подготовиться к CSRD:

Провести ESG-аудит – оценить, какие данные уже собираются, а какие нужно добавить.

Начать использование стандартов ESRS для нефинансовой отчетности.

Убедиться, что компания готова проходить внешний аудит ESG-отчетов.

Интегрировать аутентичную ESG-коммуникацию, чтобы рассказывать о своих инициативах на понятном языке, без «маркетингового ESG».

Украинским компаниям, работающим с ЕС, следует начать подготовку уже сейчас, чтобы адаптировать свои процессы к новой реальности.

ESG – ключ к глобальному росту

Для украинских компаний, стремящихся интегрироваться в глобальную экономику, внедрение ESG-стандартов – это уже не тренд, а стратегическая необходимость. Более того, это инструмент доверия, роста и выживания в новом бизнес-климате.

Отсутствие ESG-стратегии может стать реальным барьером для привлечения инвестиций, сотрудничества с международными партнерами или выхода на рынок ЕС. Однако переход к устойчивому развитию не обязательно должен быть дорогим или сложным – он должен быть системным.

Сегодня прозрачная нефинансовая отчетность – элемент risk management. Она прямо влияет на:

решение об инвестировании;

условия контрактов;

стоимость капитала;

возможность выйти на новый рынок.

У украинского бизнес сейчас есть уникальное окно возможностей: можно стать early adopter новых стандартов, пока большинство еще наблюдает.

Выбор за вами:

Ждать регуляций и играть в догонялки.

и играть в догонялки. Имитировать ESG и потерять доверие.

и потерять доверие. Системно внедрить ESG и выиграть новые рынки, партнерство и капитал.

Это уже не о репутации. Это о выживании и росте в глобальной экономике.

Внедрение ESG в бизнес-рутину

Далее – пошаговый план интеграции ESG в бизнес.

Проведите ESG-аудит. Определите, какие экологические, социальные и управленческие практики уже внедрены. Важно опираться на международные методики: GRI, SASB или TCFD.

Определите свои ESG-приоритеты. У каждой отрасли есть свои «горячие точки». Например, в производстве – выбросы, в ритейле – нравственная цепь снабжения, в ІТ – инклюзия, конфиденциальность данных.

Разработайте ESG-стратегию. С четкими целями, ответственными лицами и измеряемыми метриками. К примеру, «уменьшить выбросы на 20% к 2026 году» или «получить ISO 14001 в течение года».

Интегрируйте ESG в корпоративную культуру. Постоянство должно начинаться изнутри. Внедряйте обучение, пересматривайте политики, изменяйте требования к поставщикам.

Отчитывайтесь по международным стандартам. Если планируете сотрудничество с ЕС, то обязательно соблюдение стандартов CSRD и ESRS. Для глобального подхода – GRI или TCFD.

Стройте аутентичную ESG-коммуникацию. ESG – это не PR. Это консистентная коммуникация бизнеса о реальных действиях, которую нужно вести честно. Это коммуникация о пути бизнеса. Начинайте коммуникацию еще на этапе запуска инициатив, не дожидаясь «идеальных результатов».

Напомним, в Украине уже действует Стратегия введения предприятиями отчетности по устойчивому развитию. Впервые на национальном уровне заложена четкая цель: гармонизировать украинскую отчетность с европейскими стандартами CSRD и ESRS.

Стратегия прямо опирается на требования Директивы (ЕС) 2022/2464, и ее реализация уже стартовала в 2024 году, охватывая период до 2030-го. Это сигнал для украинского бизнеса: адаптация к ESG не только желательна, но законодательно закреплена. И те, кто будут действовать первыми, получат самые лучшие возможности на новых рынках.