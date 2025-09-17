Международная финансовая корпорация развития США (DFC) внесет $75 млн, Украина внесет аналогичный вклад в стартовый капитал совместного инвестфонда для восстановления Украины и инвестиций в стратегическую промышленность. Об этом сообщили премьер-министр Юлия Свириденко и пресс-служба DFC.

Подробности

«Инвестиционный фонд восстановления начинает свою операционную работу – «есть первый вклад!» – написала Свириденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, сейчас формируются стартовые позиции Инвестиционного фонда восстановления из совокупных $150 млн. «Это еще один важный шаг в процессе запуска полноценной работы фонда», – отметила она.

«Половина из $75 млн от украинской стороны будет забюджетирована в этом году, остальное – в следующем», – уточнил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев во время онлайн-встречи с журналистами 17 сентября. В бюджете 2026 года на эти цели заложено 1,9 млрд грн.

Фонд начнет инвестировать в первые проекты в следующем году, ожидают в министерстве. «Американцы проявляют особый интерес к газовым проектам, – подчеркнул Соболев. – Расширить добычу газа или запустить новые скважины гораздо легче, чем открывать новые шахты для добычи лития или гафния».

«Имеем цель реализовать три проекта до конца 2026 года», – подчеркнула премьер, не вдаваясь в подробности.

Приоритет фонда будет сосредоточен на инвестициях в проекты, связанные с использованием природных ресурсов, энергетики, инфраструктуры и цепей поставок критически важных полезных ископаемых, которые важны для продвижения экономического процветания США, говорится в релизе DFC.

До конца октября управляющий совет фонда должен назначить администратора и инвестиционного советника. «Уже в декабре начнется активный поиск, отбор и подготовка проектов и практическое формирование портфеля», – сообщил Соболев.

Контекст

Инвестиционный фонд восстановления (Reconstruction Investment Fund, RIF) – совместная инициатива правительств Украины и США, созданная для привлечения частных инвестиций в стратегически важные сектора украинской экономики.

17 апреля Украина и США подписали меморандум, подтвердивший намерение сторон финализовать и заключить соглашение о недрах. Полный текст документа здесь.

30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании совместного фонда восстановления, который будет инвестировать в добычу полезных ископаемых, нефти и газа, а также в сопутствующую инфраструктуру или переработку исключительно в Украине.

8 мая Верховная Рада ратифицировала соглашение между правительствами США и Украины о создании Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления. Фонд официально был запущен 23 мая.

13 мая Агентство государственно-частного партнерства и DFC подписали два коммерческих соглашения, четко прописывающих структуру управления фондом и механизм его наполнения.

В состав руководящего совета фонда с украинской стороны вошли Алексей Соболев, его заместитель Егор Перелыгин и государственный секретарь МИД Александр Карасевич. Согласно договоренностям, фонд будет пополняться и управляться Украиной и США в соотношении 50/50.

Украина будет вносить вклад в размере 50% доходов госбюджета по продаже новых лицензий и новой ренты на добычу полезных ископаемых. США – деньгами или соотносить новую военную помощь как вклад в фонд. Прибыль фонда будет распределяться после первых 10 лет работы.