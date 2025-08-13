Прослухати матеріал
«Винницабытхим» может перейти в собственность Руслана Шостака и Валерия Киптыка. За производителя моющих средств на конкурсе Фонда госимущества они предложили 608 млн грн. Что будет с активом?
«Винницабытхим» нашла нового владельца. Победителем торгов по продаже 100% акций «Винницабытхим», состоявшихся 13 августа, стала компания «Афина-Групп» Руслана Шостака и Валерия Киптыка. Они же совладельцы сети магазинов косметики Eva и продуктовых супермаркетов Varus.
«Афина-Групп» предложила 608,1 млн грн, вдвое больше стартовой цены в 301,4 млн грн (без учета НДС), и стала победителем.
