Вінницяпобутхім /предоставлено пресс-службой
Категория
Компании
Дата

Конкурент для Henkel и P&G. Руслан Шостак и Валерий Киптык предложили за «Винницабытхим» более 608 млн грн. Каковы их планы

Татьяна Антонюк /из личного архива
Татьяна Антонюк
Forbes

3 хв читання

Совладельцы Eva и Varus Руслан Шостак и Валерий Киптык предложили за «Винницабытхим» 608,1 млн грн Фото предоставлено пресс-службой

«Винницабытхим» может перейти в собственность Руслана Шостака и Валерия Киптыка. За производителя моющих средств на конкурсе Фонда госимущества они предложили 608 млн грн. Что будет с активом?

«Винницабытхим» нашла нового владельца. Победителем торгов по продаже 100% акций «Винницабытхим», состоявшихся 13 августа, стала компания «Афина-Групп» Руслана Шостака и Валерия Киптыка. Они же совладельцы сети магазинов косметики Eva и продуктовых супермаркетов Varus.

«Афина-Групп» предложила 608,1 млн грн, вдвое больше стартовой цены в 301,4 млн грн (без учета НДС), и стала победителем.

