Сеть магазинов EVA за первое полугодие 2025 года инвестировала более 800 млн грн в развитие бизнеса: открыла 29 новых торговых точек, купила склад, говорится в пресс-релизе компании.

Ключевые факты

Выручка компании за шесть месяцев 2025-го выросла почти на 19%, по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, до 14,8 млрд грн. Чистая прибыль в первом полугодии 2025 года составила 548 млн грн, компания заплатила почти 2,5 млрд грн налогов.

За полгода оператор инвестировал 800 млн грн в развитие сети, модернизацию и ребрендинг (почти 150 млн грн), приобретение логистического комплекса в Броварах у компании Dragon Capital, а также расширение сети касс самообслуживания и внедрение нового формата магазинов. За это время компания открыла 29 новых магазинов и расширила сеть до 1127 торговых точек.

В первом полугодии компания модернизировала распределительные центры интернет-магазина во Львове и Броварах. Это позволило увеличить мощность обработки заказов с 12 000–15 000 до 20 000 в сутки на каждом из складов.

Трафик интернет-магазина в первом полугодии 2025-го по сравнению с аналогичным периодом 2024-го вырос на 26%, количество заказов – на 35%, товарооборот – на 56%. Маркетплейс EVA предлагает более 350 000 товаров от самой EVA и более 130 продавцов-партнеров. Более трети заказов на Eva.ua продолжают осуществлять через мобильное приложение. К концу первого полугодия он имеет более 5,6 млн установок и более 800 000 активных пользователей в месяц.

EVA расширила портфель собственных торговых марок, в частности добавила новую категорию – ароматы для авто. Сеть развивает 66 собственных брендов декоративной косметики, парфюмерии и т.д. Доля ВТМ в ее продажах в натуральном измерении по итогам первого полугодия составляет около 38%.

Контекст

EVA – крупнейшая украинская сеть магазинов красоты и ухода. К концу 2024 года она насчитывала 1109 магазинов.

В 2023 году компания приступила к трансформации части торговых точек в формат «Женская энергия», а в 2024-м впервые представила собственный салон красоты Beauty Salon by EVA.

Сеть магазинов EVA (ООО «Руш») входит в корпорацию «Тервин» Руслана Шостака. В общей сложности группа охватывает 16 компаний.