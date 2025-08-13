Підписка від 49 грн
Вінницяпобутхім
Конкурент для Henkel та P&G. Руслан Шостак і Валерій Кіптик запропонували за «Вінницяпобутхім» понад 608 млн грн. Які в них плани

Тетяна Антонюк
Тетяна Антонюк
Співвласники Eva і Varus Руслан Шостак і Валерій Кіптик запропонували за «Вінницяпобутхім» 608,1 млн грн Фото надано пресслужбою

«Вінницяпобутхім» може перейти у власність Руслана Шостака і Валерія Кіптика. За виробника мийних засобів на конкурсі Фонду держмайна вони запропонували 608 млн грн. Що буде з активом?

«Вінницяпобутхім» знайшла нового власника. Переможцем торгів із продажу 100% акцій «Вінницяпобутхім», які відбулися 13 серпня, стала компанія «Афіна-Груп» Руслана Шостака і Валерія Кіптика. Вони ж – співвласники мережі магазинів косметики Eva та продуктових супермаркетів Varus.

«Афіна-Груп» запропонувала 608,1 млн грн, удвічі більше стартової ціни у 301,4 млн грн (без урахування ПДВ), і стала переможцем.

