«Вінницяпобутхім» може перейти у власність Руслана Шостака і Валерія Кіптика. За виробника мийних засобів на конкурсі Фонду держмайна вони запропонували 608 млн грн. Що буде з активом?
«Вінницяпобутхім» знайшла нового власника. Переможцем торгів із продажу 100% акцій «Вінницяпобутхім», які відбулися 13 серпня, стала компанія «Афіна-Груп» Руслана Шостака і Валерія Кіптика. Вони ж – співвласники мережі магазинів косметики Eva та продуктових супермаркетів Varus.
«Афіна-Груп» запропонувала 608,1 млн грн, удвічі більше стартової ціни у 301,4 млн грн (без урахування ПДВ), і стала переможцем.
