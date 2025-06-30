Северный апелляционный хозяйственный суд Киева отказал промышленно-строительной группе «Ковальская» в требованиях отменить разрешение АМКУ на приобретение за €100 млн двух цементных заводов в Украине ирландской компанией CRH, сообщил Forbes Ukraine собеседник на цементном рынке. В CRH по запросу Forbes Ukraine информацию подтвердили.

Ключевые факты

24 июня суд поддержал апелляцию Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) против группы «Ковальская» и отклонил требование компании отменить разрешение АМКУ на приобретение двух цементных заводов группой CRH.

«Ковальская» требовала признать недействительным разрешение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) от 5 сентября 2024 года, которым он предоставил разрешение CRH на концентрацию активов итальянской группы Buzzi в Украине.

Сумма сделки – €100 млн. Это третья по размеру инвестиционная сделка в Украине с начала полномасштабного вторжения.

Из отрывков дела опубликованных в СМИ «Ковальская» пыталась доказать суду, что решение АМКУ является незаконным и необоснованным, а наложенные на CRH антимонопольные обязательства недостаточны, чтобы избежать монополизации на рынке цемента.

Контекст

Это вторая попытка «Ковальской» помешать соглашению через суд. 24 сентября 2024 года столичная группа обжаловала решение АМКУ о разрешении на концентрацию цементных активов в суде впервые. 19 февраля Северный апелляционный суд принял сторону ирландской компании.

«Ковальская» требовала признать решение АМКУ недействительным, поскольку комитет отказал компании присоединиться к рассмотрению сделки как третьей стороне, свидетельствуют данные судебного реестра. Приобретение заводов Buzzi компанией CRH могло навредить бизнесу «Ковальской», поскольку уменьшает конкуренцию и угрожает росту цен, говорится в аргументации компании.

Вторая попытка оказалась успешной. 13 февраля Хозяйственный суд Киева упразднил решение АМКУ.

CRH – один из крупнейших в мире производителей строительных материалов, работающих в 28 странах. CRH работает в Украине с 1999 года. Во время полномасштабного вторжения CRH инвестировала в Украину €180 млн, включая строительство цементного терминала в Киевской области стоимостью €34 млн.

Согласно ранее согласованным требованиям АМКУ, CRH должна в течение девяти месяцев создать юридическое лицо – Холдинговую компанию – и передать ему приобретенный пакет акций ЧАО «Дикергофф цемент Украина».

25–28% акций уставного капитала Холдинговой компании должны продать или иным образом передать третьему лицу, не связанному с CRH.

Также CRH обязана обеспечить независимый контроль над заводами, сохранить их производственные мощности и гарантировать равные условия и рыночные цены для потребителей цемента.

Кроме того, ирландская группа будет обязана регулярно отчитываться АМКУ об объемах производства продукции и поставках ее на рынок Украины.