Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

«Ковальская» проиграла второй суд против АМКУ по делу о покупке цементных заводов ирландской CRH

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

2 хв читання

«Ковальська» суд цемент /Getty Images

«Ковальская» проиграла второй суд против АМКУ по покупке цементных заводов ирландской CRH Фото Getty Images

Северный апелляционный хозяйственный суд Киева отказал промышленно-строительной группе «Ковальская» в требованиях отменить разрешение АМКУ на приобретение за €100 млн двух цементных заводов в Украине ирландской компанией CRH, сообщил Forbes Ukraine собеседник на цементном рынке. В CRH по запросу Forbes Ukraine информацию подтвердили.

Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.

Ключевые факты

  • 24 июня суд поддержал апелляцию Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) против группы «Ковальская» и отклонил требование компании отменить разрешение АМКУ на приобретение двух цементных заводов группой CRH.
  • «Ковальская» требовала признать недействительным разрешение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) от 5 сентября 2024 года, которым он предоставил разрешение CRH на концентрацию активов итальянской группы Buzzi в Украине.
  • Сумма сделки – €100 млн. Это третья по размеру инвестиционная сделка в Украине с начала полномасштабного вторжения.
  • Из отрывков дела опубликованных в СМИ «Ковальская» пыталась доказать суду, что решение АМКУ является незаконным и необоснованным, а наложенные на CRH антимонопольные обязательства недостаточны, чтобы избежать монополизации на рынке цемента.

Контекст

Это вторая попытка «Ковальской» помешать соглашению через суд. 24 сентября 2024 года столичная группа обжаловала решение АМКУ о разрешении на концентрацию цементных активов в суде впервые. 19 февраля Северный апелляционный суд принял сторону ирландской компании.

«Ковальская» требовала признать решение АМКУ недействительным, поскольку комитет отказал компании присоединиться к рассмотрению сделки как третьей стороне, свидетельствуют данные судебного реестра. Приобретение заводов Buzzi компанией CRH могло навредить бизнесу «Ковальской», поскольку уменьшает конкуренцию и угрожает росту цен, говорится в аргументации компании.

Вторая попытка оказалась успешной. 13 февраля Хозяйственный суд Киева упразднил решение АМКУ.

CRH – один из крупнейших в мире производителей строительных материалов, работающих в 28 странах. CRH работает в Украине с 1999 года. Во время полномасштабного вторжения CRH инвестировала в Украину €180 млн, включая строительство цементного терминала в Киевской области стоимостью €34 млн.

Согласно ранее согласованным требованиям АМКУ, CRH должна в течение девяти месяцев создать юридическое лицо – Холдинговую компанию – и передать ему приобретенный пакет акций ЧАО «Дикергофф цемент Украина».

25–28% акций уставного капитала Холдинговой компании должны продать или иным образом передать третьему лицу, не связанному с CRH.

Также CRH обязана обеспечить независимый контроль над заводами, сохранить их производственные мощности и гарантировать равные условия и рыночные цены для потребителей цемента.

Кроме того, ирландская группа будет обязана регулярно отчитываться АМКУ об объемах производства продукции и поставках ее на рынок Украины.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Третій випуск 2025 року вже у передпродажу
Третій випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні