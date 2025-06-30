Північний апеляційний господарський суд Києва відмовив промислово-будівельній групі «Ковальська» у вимогах скасувати дозвіл АМКУ на придбання за €100 млн двох цементних заводів в Україні ірландською компанією CRH, повідомив Forbes Ukraine співрозмовник на цементному ринку. У CRH на запит Forbes Ukraine інформацію підтвердили.

Ключові факти

24 червня суд підтримав апеляцію Антимонопольного комітету України (АМКУ) проти групи «Ковальська» та відхилив вимогу компанії скасувати дозвіл АМКУ на придбання двох цементних заводів групою CRH.

«Ковальська» вимагала визнати недійсним дозвіл Антимонопольного комітету України (АМКУ) від 5 вересня 2024 року, яким той надав дозвіл CRH на концентрацію активів італійської групи Buzzi в Україні.

Сума угоди – €100 млн. Це третя за розміром інвестиційна угода в Україні від початку повномасштабного вторгнення.

З уривків справи опублікованих у ЗМІ, «Ковальська» намагалась довести суду, що рішення АМКУ є незаконним та необґрунтованим, а накладені на CRH антимонопольні зобов’язання є недостатніми, щоб уникнути монополізації на ринку цементу.

Контекст

Це друга спроба «Ковальської» завадити угоді через суд. 24 вересня 2024-го столична група оскаржила рішення АМКУ про дозвіл на концентрацію цементних активів у суді вперше. 19 лютого Північний апеляційний суд став на бік ірландської компанії.

«Ковальська» вимагала визнати рішення АМКУ недійсним, оскільки комітет відмовив компанії долучитись до розгляду угоди як третій стороні, свідчать дані судовового реєстру. Придбання заводів Buzzi компанією CRH могло зашкодити бізнесу «Ковальської», оскільки зменшує конкуренцію і загрожує зростанню цін, йдеться в аргументації компанії.

Друга спроба виявилась успішною. 13 лютого Господарський суд Києва скасував рішення АМКУ.

CRH – один із найбільших у світі виробників будівельних матеріалів, що працює в 28 країнах. В Україні CRH працює з 1999 року. Під час повномасштабного вторгнення CRH інвестувала в Україну €180 млн, включно з будівництвом цементного терміналу на Київщині вартістю €34 млн.

Відповідно до раніше погоджених вимог АМКУ, CRH має впродовж дев’яти місяців створити юридичну особу – Холдингову компанію – та передати їй придбаний пакет акцій ПрАТ «Дікергофф цемент Україна».

25–28% акцій статутного капіталу Холдингової компанії мають продати чи іншим чином передати третій особі, не повʼязаній із CRH.

Також CRH має забезпечити незалежний контроль над заводами, зберегти їхні виробничі потужності та гарантувати рівні умови й ринкові ціни для споживачів цементу.

Крім того, ірландська група буде зобов’язана регулярно звітувати АМКУ про обсяги виробництва продукції та постачання її на ринок України.