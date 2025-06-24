Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Компании
Дата

Forbes Digital

«Изобрел, как управлять системой во время войны». Виталий Зайченко возглавит «Укрэнерго». Что о нем известно?

Анастасия Дэйна /Сергей Пириев для Forbes Ukraine
Анастасия Дэйна
Forbes

2 хв читання

Віталій Зайченко – новий голова «Укренерго» /Пресс-служба «Укрэнерго»

Виталий Зайченко работает в «Укрэнерго» с 1996 года Фото Пресс-служба «Укрэнерго»

Затянувшийся на пять месяцев конкурс на должность главы «Укрэнерго» пришел к финалу. 1 июля компанию возглавит Виталий Зайченко, действующий главный диспетчер «Укрэнерго». Какие задачи перед ним стоят?

Купуйте передплату з економією 25% на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою, за ціною 1799 грн замість 2400 грн.

Главой государственной энергокомпании «Укрэнерго» с 1 июля станет Виталий Зайченко, который с 2015 года занимает должность главного диспетчера объединенной энергосистемы Украины и с 2024 года является членом правления компании.

Его кандидатуру наблюдательный совет поддержал единогласно 23 июня, сообщила пресс-служба «Укрэнерго».

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Третій випуск 2025 року вже у передпродажу
Третій випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні