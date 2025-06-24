Затянувшийся на пять месяцев конкурс на должность главы «Укрэнерго» пришел к финалу. 1 июля компанию возглавит Виталий Зайченко, действующий главный диспетчер «Укрэнерго». Какие задачи перед ним стоят?

Главой государственной энергокомпании «Укрэнерго» с 1 июля станет Виталий Зайченко, который с 2015 года занимает должность главного диспетчера объединенной энергосистемы Украины и с 2024 года является членом правления компании.

Его кандидатуру наблюдательный совет поддержал единогласно 23 июня, сообщила пресс-служба «Укрэнерго».