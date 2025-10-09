Владелец «Черноморки» Ольга Копылова вместе с франчайзи построила сеть из около 50 ресторанов в Украине, Молдове и ЕС. В сентябре Даниил Гетманцев обвинил предпринимателя в уклонении от уплаты налогов. Как она реагирует на критику главы налогового комитета Рады и строит бизнес в Украине и за границей?

Ольга Копылова, 43, стала ресторатором почти случайно. Толчком был пакет с рыбой, подаренный ей одноклассником. Со временем бизнес вырос. В сети – 30 «Черноморок» в Украине, из которых четыре – собственных, 11 – в Молдове и ЕС. Плюс четыре «Анчоусні», а также рестораны «Kozy», «Чікапуля», «Дім 1921», «Устриці і Гуси».

Выручку сети Копылова не раскрывает. Прирост – 29% за первое полугодие с учетом Украины, ЕС и Молдовы, уточняют в пресс-службе.