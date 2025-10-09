Підписка від 49 грн
Власниця Чорноморки Ольга Копилова /З власного архіву
«Не розумію суті претензії». Власниця «Чорноморки» Копилова – про звинувачення Гетманцева, нові формати, рибні магазини і Балі. Інтерв’ю

Юлія Бугайова
5 хв читання

Дякую пану Гетманцеву за відгук про «смачну барабульку», говорить Ольга Копилова Фото З власного архіву

Власниця «Чорноморки» Ольга Копилова разом з франчайзі побудувала мережу з близько 50 ресторанів в Україні, Молдові та ЄС. У вересні Данило Гетманцев звинуватив підприємицю в ухиленні від сплати податків. Як вона реагує на критику голови податкового комітету Ради та будує бізнес в Україні та за кордоном?

Ольга Копилова, 43, стала рестораторкою майже випадково. Поштовхом був пакет із рибою, який їй подарував однокласник. З часом бізнес виріс. У мережі – 30 «Чорноморок» в Україні, з яких чотири – власних, 11 – в Молдові та ЄС. Плюс чотири «Анчоусні», а також ресторани «Kozy», «Чікапуля», «Дім 1921», «Устриці і Гуси».

Виторг мережі Копилова не розкриває. Приріст – 29% за перше півріччя, з урахуванням України, ЄС і Молдови, уточнюють у пресслужбії.

