Власниця «Чорноморки» Ольга Копилова разом з франчайзі побудувала мережу з близько 50 ресторанів в Україні, Молдові та ЄС. У вересні Данило Гетманцев звинуватив підприємицю в ухиленні від сплати податків. Як вона реагує на критику голови податкового комітету Ради та будує бізнес в Україні та за кордоном?
Ольга Копилова, 43, стала рестораторкою майже випадково. Поштовхом був пакет із рибою, який їй подарував однокласник. З часом бізнес виріс. У мережі – 30 «Чорноморок» в Україні, з яких чотири – власних, 11 – в Молдові та ЄС. Плюс чотири «Анчоусні», а також ресторани «Kozy», «Чікапуля», «Дім 1921», «Устриці і Гуси».
Виторг мережі Копилова не розкриває. Приріст – 29% за перше півріччя, з урахуванням України, ЄС і Молдови, уточнюють у пресслужбії.
