Подозрение за беседку. Ресторан «Дача» Саввы Либкина установил летнюю площадку и получил уголовное дело. Forbes Ukraine узнал детали

У одесского ресторана «Дача» Саввы Либкина снова проблемы. В начале февраля работники санатория им. Чкалова, где находится «Дача», перекрыли въезд гостям заведения. В марте прокуратура открыла уголовное производство из-за установки летней площадки. Forbes Ukraine разобрался в деталях дела