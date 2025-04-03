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Подозрение за беседку. Ресторан «Дача» Саввы Либкина установил летнюю площадку и получил уголовное дело. Forbes Ukraine узнал детали

Александр Шарипов /из личного архива
Александр Шарипов
Forbes

3 хв читання

Ресторан «Дача» в Одесі /СЕО компании «Рестораны Саввы Либкина» Екатерина Горбоконь

Летняя площадка перед рестораном «Дача» в Одессе Фото СЕО компании «Рестораны Саввы Либкина» Екатерина Горбоконь

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У одесского ресторана «Дача» Саввы Либкина снова проблемы. В начале февраля работники санатория им. Чкалова, где находится «Дача», перекрыли въезд гостям заведения. В марте прокуратура открыла уголовное производство из-за установки летней площадки. Forbes Ukraine разобрался в деталях дела

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