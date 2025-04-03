Подозрение за беседку. Ресторан «Дача» Саввы Либкина установил летнюю площадку и получил уголовное дело. Forbes Ukraine узнал детали

Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
05:12 хвилин
У одесского ресторана «Дача» Саввы Либкина снова проблемы. В начале февраля работники санатория им. Чкалова, где находится «Дача», перекрыли въезд гостям заведения. В марте прокуратура открыла уголовное производство из-за установки летней площадки. Forbes Ukraine разобрался в деталях дела
Отримуйте інсайти, що дають перевагу: підпишіться на Forbes Digital та завжди будьте на крок попереду у світі бізнесу.
Від 49 грн на місяць!
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.