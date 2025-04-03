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Підозра за альтанку. Ресторан «Дача» Савви Лібкіна встановив літній майданчик і отримав кримінальну справу. Forbes Ukraine дізнався деталі

Олександр Шаріпов /з особистого архіву
Олександр Шаріпов
Forbes

3 хв читання

Ресторан «Дача» в Одесі /СЕО компанії «Ресторани Савви Лібкіна» Катерина Горбоконь

Літній майданчик перед рестораном «Дача» в Одесі Фото СЕО компанії «Ресторани Савви Лібкіна» Катерина Горбоконь

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В одеського ресторану «Дача» Савви Лібкіна знову проблеми. На початку лютого працівники санаторію ім. Чкалова, де знаходиться «Дача», перекрили в’їзд гостям закладу. У березні прокуратура відкрила кримінальне провадження через встановлення літнього майданчика. Forbes Ukraine розібрався в деталях справи

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