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«После 75 лет стабильности – неизвестность». Глобальное «Радио Свобода» с бюджетом $147 млн ​​на грани закрытия. Что будет с украинской редакцией?

Александр Шарипов /из личного архива
Александр Шарипов
Forbes

3 хв читання

Що буде з українською редакцією «Радіо Свобода» після березня 2025 року? /коллаж Анастасия Решетник

Украинская редакция «Радио Свобода» будет работать до конца марта 2025 года. Фото коллаж Анастасия Решетник

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Президент США Дональд Трамп 14 марта 2025 года подписал указ о сокращении функций и сотрудников в Агентстве США по глобальным медиа (USAGM), в ведении которого находятся «Голос Америки» и «Радио Свобода». «Голос Америки» уже разорвал контракты с украинской службой. Останется ли «Радио Свобода» на медиарынке?

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«Иранские аятоллы, китайские коммунистические лидеры и автократы в Москве и Минске будут праздновать закрытие «Радио Свобода» после 75 лет работы», – заявил в обращении президент и CEO сети «Радио Свобода» Стивен Капус.

15 марта советница Агентства США по глобальным медиа Кари Лейк направила финансовому директору «Радио Свобода» Джозефу Латайлю официальное сообщение о прекращении федерального гранта, пишет The Wall Street Journal. Причина – «это финансирование больше не отвечает принципам агентства».

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