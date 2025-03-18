«После 75 лет стабильности – неизвестность». Глобальное «Радио Свобода» с бюджетом $147 млн ​​на грани закрытия. Что будет с украинской редакцией?

Президент США Дональд Трамп 14 марта 2025 года подписал указ о сокращении функций и сотрудников в Агентстве США по глобальным медиа (USAGM), в ведении которого находятся «Голос Америки» и «Радио Свобода». «Голос Америки» уже разорвал контракты с украинской службой. Останется ли «Радио Свобода» на медиарынке?

«Иранские аятоллы, китайские коммунистические лидеры и автократы в Москве и Минске будут праздновать закрытие «Радио Свобода» после 75 лет работы», – заявил в обращении президент и CEO сети «Радио Свобода» Стивен Капус.

15 марта советница Агентства США по глобальным медиа Кари Лейк направила финансовому директору «Радио Свобода» Джозефу Латайлю официальное сообщение о прекращении федерального гранта, пишет The Wall Street Journal. Причина – «это финансирование больше не отвечает принципам агентства».