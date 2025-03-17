«При виході на нові ринки не масштабуйте хаос». Тарас Панасенко – про рік роботи «Аврори» в Румунії та плани вийти на ІРО

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Як українська культура впливає на роботу за кордоном і що робити в першу чергу, коли виводиш бізнес в іншу країну? Про це розповів співзасновник і СЕО мережі «Аврора» Тарас Панасенко, 37, на Саміті експортерів від Forbes Ukraine
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«Аврора» – найбільша і найдинамічніша українська торгова мережа у форматі one dollar store. Її виторг у 2024-му зріс на 42,5% і сягнув 38,5 млрд грн.
За рік компанія інвестувала 2,5 млрд грн у розвиток бізнесу. У більше ніж 1545 магазинах працює понад 15 000 людей, і щороку створюється 2000–3000 нових робочих місць.
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