Война заставила украинский бизнес адаптироваться к новым условиям и расширить свою деятельность за границу. Поэтому вопросы трансфертного ценообразования и распределения прибыли требуют особого внимания из-за усиления контроля со стороны налоговых органов. Как компаниям правильно распределять прибыль и избежать штрафов? Рассказывает Ольга Трифонова, партнер, руководитель практики Трансфертного ценообразования, PwC в Украине, Центральной и Восточной Европе

Начало полномасштабного вторжения начало новую страницу в истории украинского бизнеса. Многие компании еще больше изменили свой фокус и начали активную экспансию за границу или расширили действующую деятельность. Как для них, так и для тех, кто уже давно достиг присутствия в других странах, остаются актуальными вопросы трансфертного ценообразования и обоснованного распределения прибыли в рамках группы.

Стоит также добавить повышенное внимание со стороны органов контроля, которые автоматизируют свои процессы и применяют новейшие инструменты вроде Big Data TP, позволяющие им анализировать большие объемы данных и выявлять больше рисковых случаев для проверок.

В 2015–2025 годах было установлено более 2640 фактов нарушений по трансфертному ценообразованию, из них более чем 1290 – в 2022–2025 годах, по данным ГНС. Общая сумма штрафов за последние 10 лет составила 604,5 млн грн, из них 290,1 млн грн – в течение последних трех лет. Только за последние три года доначислено 3,2 млрд грн налога и снижены налоговые убытки на 2,5 млрд грн.

Как же обоснованно распределять прибыль внутри группы компаний и соответствовать правилам трансфертного ценообразования? Для этого следует внимательнее посмотреть на причины, по которым компании выбирают те или иные юрисдикции для своей деятельности.

Финансирование. Получать финансирование и использовать финансовые инструменты в Украине – государстве с повышенной степенью риска – значительно труднее, чем в другой юрисдикции.

Валютное регулирование. Ограничения на платежи за границу, вызванные военным положением, усложняют работу. Поэтому значительно проще выбрать другую страну, где гораздо меньше барьеров.

Налогообложение. Также имеет значение для регистрации бизнеса за рубежом. Самыми популярными направлениями являются Швейцария, Мальта, Кипр и ОАЭ.

И здесь бизнес может допустить ошибки, которые привлекут внимание органов контроля и принесут владельцам штрафы и доначисления. На что же стоит обращать внимание, чтобы избежать неприятных последствий.

Обеспечить полноценное присутствие и функционал в другой стране

Нередко компании открывают в зарубежной юрисдикции, обычно с благоприятным налогообложением, структуру вроде управленческого или торгового хаба. Соответственно, украинские предприятия платят зарубежной компании за управленческие услуги. Или украинские и другие компании группы, например, в Европе, предоставляют услуги в пользу такого хаба, который, в свою очередь, перепродает такие услуги клиентам. Но налоговые службы (и не только в Украине) относятся к таким «хабам» довольно придирчиво. И вот почему.

Типичной целью таких компаний, работающих, в частности, в сервисных отраслях, является концентрация львиной доли прибыли в иностранном хабе, тогда как украинское юридическое лицо получает лишь минимальную наценку – условно 5% от своих расходов, в то время как украинские налоговые органы могут ожидать до 15%.

Такая структура вызывает закономерные вопросы со стороны налоговых органов относительно места создания добавленной стоимости и распределения прибыли.

Чтобы убедить органы контроля в том, что компания ведет в стране полноценную деятельность и имеет право на получение весомой части прибыли, необходимо предусмотреть в зарубежном офисе соответствующие функции.

Одного директора и бухгалтера в этом случае будет недостаточно. Владелец должен организовать управленческий аппарат, который будет состоять из СЕО, его заместителей, руководителей структурных подразделений, которые будут выполнять свои менеджерские функции, функции по привлечению клиентов или покупателей. Функции иностранной компании должны соответствовать тому, как ее позиционирует группа.

Закупки внутри группы по рыночным ценам

Довольно часто компании, торгующие сырьевыми товарами, поставляют их связанным структурам за границу или же покупают у них. Это может быть выгодным, впрочем законодательство по ТЦО не позволяет бизнесу играть цифрами и требует от него продавать продукцию по тем же ценам, что и третьим лицам.

Возникает вопрос: какие цены налоговые органы считают рыночными? Для этого обычно используются специальные ценовые агентства или же котировки на товарных биржах. Если же цифры не будут совпадать с ориентирами, это может вызвать немало вопросов.

Передача интеллектуальной собственности

Вопрос перераспределения прибыли также часто возникает при передаче торговой марки, ноу-хау, технологий и других объектов интеллектуальной собственности (ИС). Происхождение и место формирования стоимости объектов ИС являются критически важными факторами для налоговых целей.

Если, например, бренд фактически рождается и развивается благодаря усилиям украинской команды, а впоследствии только юридически оформляется или перемещается за границу, попытки выплаты роялти за его использование иностранным структурам подвергаются значительным рискам.

Налоговые органы требуют четкой связи между выплатой вознаграждения и функцией, которая эту ценность генерирует. При отсутствии реальной деятельности по созданию и поддержке объектов ИС за рубежом выплаты будут расценены как не имеющие экономической целесообразности.

Наличие экономической целесообразности должно быть задокументировано. Налоговые органы также будут ожидать оценку экономического эффекта (выгоды) для бизнеса от уплаты лицензионных платежей или стоимости услуг.

Каждая налоговая служба заинтересована прежде всего наполнять бюджет собственной страны и отдавать любые поступления другим государствам не собирается. Ключевая задача заключается в том, чтобы продемонстрировать: прибыль, полученная от операций между связанными сторонами, не является заниженной по сравнению с той, что возникает в рыночных условиях между независимыми участниками.

Следовательно, для обеспечения устойчивости налоговой позиции и минимизации рисков компаниям следует руководствоваться не только желанием переместить прибыль, но и строгим соблюдением принципа «вытянутой руки».

Это требует не формального, а экономически обоснованного подхода к планированию ценообразования, распределения функций, активов и рисков между всеми структурами группы, а также их надлежащей документации. Важно также не забывать при планировании распределения прибыли между компаниями группы учитывать и другие налоговые аспекты: налогообложение доходов нерезидентов, контролируемых иностранных компаний и прочее.

Комплексный подход к налоговому планированию поможет достичь целей владельцев и бизнеса, добропорядочно платить налоги, а также минимизировать негативные налоговые последствия.