Украинская мебельная отрасль восстановила довоенные финансовые показатели, но с меньшим штатом, большими зарплатами и другим пониманием эффективности. Это можно назвать «тихой революцией производительности». Соучредительница онлайн-магазина MebelOK и экспортной платформы OakHunt Оксана Донская рассказывает, что стоит за кулисами этой революции.

Мебельный рынок Украины продолжает восстанавливаться, несмотря на войну. Общий объем производства мебели в 2024 году оценивается в $1–1,2 млрд, что почти равно показателю 2022 года. В то же время количество официально занятых лиц в отрасли сократилось на 30% – до примерно 106 000 – по сравнению с более 148 000 человек в 2021 году.

Здесь следует обратить внимание на количество работников и их производительность среди топ-200 производителей. Большинство из них являются экспортерами и имеют статус критичности, поэтому официально трудоустраивают и платят максимально белую заработную плату. За период полномасштабного вторжения производительность производства выросла на 70% — с $2100 до $3600 на одного сотрудника/месяц.

Средний показатель выручки у топ-200 компаний в 2024 году составил почти $5 млн. Они обеспечивают более 80% всего официального производства мебели в Украине, формируют основной экспортный поток и платят большинство налогов.

В 2024 году средняя официальная зарплата в самых крупных компаниях отрасли достигла 18 149 гривен, что на 69% выше, чем в 2021 году (10 734 гривен). В долларах эта динамика не выглядит такой разительной: рост зарплаты в 2024 году против 2021-го только 22%.

Показатель выручки на одного сотрудника увеличился с $25 666 в 2020 году до $43 964 в 2024-м, почти на 71%.

Это прямой индикатор повышения производительности труда, что стало возможным благодаря:

роботизации сварочных, кромочных, лакировочных и упаковочных линий,

автоматизации складов и внедрению ERP-систем,

лучшему управлению запасами и планированию производства под экспортные контракты,

тренда на lean-философию в бизнесе,

в бизнесе, привлечению женщин к производству.

Ключевые показатели мебельного рынка в 2024 году Общий объем мебельного производства: $1–1,2 млрд. Экспорт: $0,9 млрд. Импорт: $0,4 млрд. Внутренний рынок: $0,5–0,7 млрд. Количество официально занятых лиц: примерно 106 000. Средняя зарплата: 18149 грн/мес, или $432/мес. Выручка на одного сотрудника (топ-200 компаний отрасли): $44 000/год Рост производительности (2020–2024 гг.): более 71% Расчеты: Оксана Донская

Кадровый вакуум и женская индустрия

До войны на закрытие вакансии у производителей мебели уходило несколько недель, сегодня же – месяцы. Компании трудоустраивают всех, кто подается на вакансию.

Тренд найма женщин на производство набирал популярность еще 6–7 лет назад, особенно в приграничных с ЕС областях, когда Украина получила безвиз. С началом мобилизации мужчин «женские плечи» стали едва ли не единственным способом удержать производство.

Раньше женщины работали шлифовщицами и каменщицами, в цехах раскроя и шитья. Пока неудивительно встретить преимущественно женские лица в цехах фабрик, изготавливающих мебель из металла. К примеру, на фабрике «Меткас».

Растет и количество женщин, которых мебельные компании направляют на обучение. Среди самых популярных направлений – операторы окрасочных роботов, которые, по меньшей мере, вдвое повышают производительность участка.

Компании, желающие привлечь в штат женщин, меняют производственные процессы с обретением еще более узкой специализации каждого сотрудника, создают учебные центры и строят новую систему KPI, чтобы женщина была мотивирована работать и зарабатывать.

Трудоустройство женщин требует изменений на мебельных фабриках. Привлекать женщин компании «Павлик-М» помогает японская система менеджмента lean.

Роботизированные станции вместо людей

Автоматизация процессов компенсирует не только недостаток персонала, но и повышает качество продукции, как показывают примеры отдельных фабрик.

Один из кейсов. На одном из предприятий Киевской области всю партию экспортных заказов изготовили с браком. Они были сделаны вручную. Владелец посчитал: инвестиция в роботизированное сварочное оборудование окупится меньше, чем через год, а качество станет стабильным независимо от человеческого фактора.

Одно из крупнейших мебельных предприятий в Украине «Аккорд-Импорт» при выручке за 2024 год почти в 2 млрд грн имеет только 217 сотрудников. Компания вложила €1 млн в автоматизацию производства за последние два года.

Компании «Павлик-М», «Ламелла», «Мебель Токабо» и «Мебель Мануфактура» также среди лидеров по автоматизации и унификации производственных процессов. Средняя производительность труда на этих предприятиях составляет $4400/мес на сотрудника. Они работают в регионах с высокой конкуренцией за рабочие руки: некоторые из них имеют радиус сбора сотрудников своим автопарком до 100 км вокруг фабрики.

«Мебель Мануфактура» во время полномасштабного вторжения значительно пересмотрела ассортимент и стратегию продаж. В компании решили развивать дилерскую сеть в ЕС и Великобритании. Это требует повторяющегося качества и возможности произвести большие объемы продукции. Решение? Вложили сотни тысяч долларов в автоматизацию и переоборудование производства. Это позволило увеличить производительность втрое. Ранее в компании производили две детали за 30 мин, а на новом оборудовании – за 10 минут.

Компания «Аккорд-Импорт» вложила в автоматизацию производства более €1 млн за последние два года. Фото надано пресслужбою «Аккорд-Імпорт»

Lean-менеджмент

Еще один организационный тренд – применение lean-философии. Это ключевой фактор удержания людей у ​​закарпатского производителя «Павлик-М». Японская система менеджмента помогает сделать процессы упорядоченными, работники видят прозрачность в начислении зарплаты, стабильность и вовлеченность в общие цели. Утренняя разминка в начале рабочего дня для всего коллектива, канбан-доски в офисе, маркировка деталей, фиксация результатов работы каждого участка в ERP-системе.

Четыре фактора роста

2024–2025 годы стали для украинской мебельной отрасли периодом переосмысления человеческого ресурса. Число людей в производстве сокращается, но их квалификация растет.

Вместо подхода «нужно больше рабочих рук» мебельная отрасль переходит к комбинированной модели:

умные системы,

стабильная команда,

продукт с высокой добавленной стоимостью,

фокус на экспорт.

Выжившая во время войны отрасль теперь не просто возвращается, а учится работать лучше, чем до 2022 года.