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Ставка на роботов. Производитель мебели «Аккорд-Импорт» заменил 24 сотрудника машинами. Как это поможет перед контрактом с JYSK на €80 млн?

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

2 хв читання

Виробник меблів Аккорд-Імпорт /надано пресслужбою «Аккорд-Імпорт»

Производитель мебели «Аккорд-Импорт» заменил 24 сотрудника работами: как это помогает продавать Фото надано пресслужбою «Аккорд-Імпорт»

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«Аккорд-Импорт» вложил в автоматизацию производства свыше €1 млн за последних два года. Эксперимент себя оправдал. Компания строит новый работизированный завод в Хмельницком, который будет производить в два раза больше мебели и потребует в два раза меньше сотрудников. Как украинский поставщик JYSK подчиняет роботов.

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«Уже установили семь роботизированных станций, еще одну скоро смонтируют. Девятую поставим через месяц», – говорит совладелец производителя мебели «Аккорд-Импорт» Руслан Грабарь.

За последних два года компания вложила в автоматизацию около €1 млн. Стоимость каждой роботизированной станции – до €115 000.

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