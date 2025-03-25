Ставка на роботов. Производитель мебели «Аккорд-Импорт» заменил 24 сотрудника машинами. Как это поможет перед контрактом с JYSK на €80 млн?

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«Аккорд-Импорт» вложил в автоматизацию производства свыше €1 млн за последних два года. Эксперимент себя оправдал. Компания строит новый работизированный завод в Хмельницком, который будет производить в два раза больше мебели и потребует в два раза меньше сотрудников. Как украинский поставщик JYSK подчиняет роботов.
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«Уже установили семь роботизированных станций, еще одну скоро смонтируют. Девятую поставим через месяц», – говорит совладелец производителя мебели «Аккорд-Импорт» Руслан Грабарь.
За последних два года компания вложила в автоматизацию около €1 млн. Стоимость каждой роботизированной станции – до €115 000.
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