Ставка на роботов. Производитель мебели «Аккорд-Импорт» заменил 24 сотрудника машинами. Как это поможет перед контрактом с JYSK на €80 млн?

«Аккорд-Импорт» вложил в автоматизацию производства свыше €1 млн за последних два года. Эксперимент себя оправдал. Компания строит новый работизированный завод в Хмельницком, который будет производить в два раза больше мебели и потребует в два раза меньше сотрудников. Как украинский поставщик JYSK подчиняет роботов.