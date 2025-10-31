Українська меблева галузь відновила довоєнні фінансові показники, але з меншим штатом, більшими зарплатами й іншим розумінням ефективності. Це можна назвати «тихою революцією продуктивності». Співзасновниця онлайн-магазину MebelOK та експортної платформи OakHunt Оксана Донска розповідає, що стоїть за лаштунками цієї революції.
Меблевий ринок України продовжує відновлюватися попри війну. Загальний обсяг виробництва меблів у 2024 році оцінюється у $1–1,2 млрд, що майже дорівнює показнику 2022 року. Водночас кількість офіційно зайнятих осіб у галузі скоротилася на 30% – до приблизно 106 000 – проти понад 148 000 осіб у 2021 році.
Тут варто звернути увагу на кількість працівників та їхню продуктивність серед топ-200 виробників. Більшість із них є експортерами та/або мають статус критичності, тому офіційно працевлаштовують і платять максимально «білу» заробітну плату. За період повномасштабного вторгнення продуктивність виробництва зросла на 70% – з $2100 до $3600 на одного співробітника/місяць.
Середній показник виторгу у топ-200 компаній у 2024 році становив майже $5 млн. Вони забезпечують понад 80% усього офіційного виробництва меблів в Україні, формують основний експортний потік та сплачують більшість податків.
У 2024-му середня офіційна зарплата в найбільших компаніях галузі досягла 18 149 грн, що на 69% вище, ніж у 2021-му (10 734 грн). У доларах ця динаміка не виглядає такою разючою: зростання зарплати у 2024 році проти 2021-го лише 22%.
Показник виторгу на одного співробітника збільшився з $25 666 у 2020 році до $43 964 у 2024-му, майже на 71%.
Це прямий індикатор підвищення продуктивності праці, що стало можливим завдяки:
- роботизації зварювальних, крайкувальних, лакувальних та пакувальних ліній,
- автоматизації складів і впровадженню ERP-систем,
- кращому управлінню запасами й плануванню виробництва під експортні контракти,
- тренду на lean-філософію у бізнесі,
- залучення жінок до виробництва.
Ключові показники меблевого ринку у 2024-му
Загальний обсяг меблевого виробництва: $1–1,2 млрд.
Експорт: $0,9 млрд. Імпорт: $0,4 млрд. Внутрішній ринок: $0,5–0,7 млрд.
Кількість офіційно зайнятих осіб: приблизно 106 000.
Середня зарплата: 18 149 грн/міс, або $432/міс.
Виручка на одного співробітника (топ-200 компаній галузі): $44 000/рік
Зростання продуктивності (2020–2024 рр.): понад 71%
Розрахунки: Оксана Донска
Кадровий вакуум і жіноча індустрія
До війни на закриття вакансії у виробників меблів йшло кілька тижнів, сьогодні ж – місяці. Компанії працевлаштовують всіх, хто подається на вакансію.
Тренд найму жінок на виробництво набирав популярності ще 6–7 років тому, особливо в прикордонних з ЄС областях, коли Україна отримала безвіз. З початком мобілізації чоловіків «жіночі плечі» стали чи не єдиним способом утримати виробництво.
Раніше жінки працювали шліфувальницями та мулярками, у цехах розкрою й шиття. Наразі недивно зустріти переважно жіночі обличчя в цехах фабрик, які виготовляють меблі з металу. Наприклад, на фабриці «Меткас».
Зростає й кількість жінок, яких меблеві компанії направляють на навчання. Серед найпопулярніших напрямків – оператори фарбувальних роботів, які щонайменше удвічі підвищують продуктивність ділянки.
Компанії, які хочуть залучити до штату жінок, змінюють виробничі процеси з набуттям ще вужчої спеціалізації кожного співробітника, створюють навчальні центри й будують нову систему KPI, щоб жінка була вмотивована працювати й заробляти.
Роботизовані станції замість людей
Автоматизація процесів не лише компенсує брак персоналу, а й підвищує якість продукції, як показують приклади окремих фабрик.
Один із кейсів. На одному з підприємств у Київській області всю партію експортних замовлень виготовили з браком. Вони були зроблені вручну. Власник порахував: інвестиція в роботизоване зварювальне обладнання окупиться менше, ніж за рік, а якість стане стабільною незалежно від людського фактора.
Одне з найбільших меблевих підприємств в Україні «Аккорд-Імпорт» при виторгу за 2024 рік у майже 2 млрд грн має лише 217 співробітників. Компанія вклала €1 млн в автоматизацію виробництва протягом останніх двох років.
Компанії «Павлик-М», «Ламелла», «Меблі Токабо» та «Мебув Мануфактура» також серед лідерів з автоматизації та уніфікації виробничих процесів. Середня продуктивність праці на цих підприємствах становить $4400/міс на співробітника. Вони працюють у регіонах із високою конкуренцією за робочі руки: деякі з них мають радіус збору співробітників власним автопарком до 100 км навколо фабрики.
«Мебув Мануфактура» під час повномасштабного вторгнення значно переглянула асортимент та стратегію продажів. У компанії вирішили розвивати дилерську мережу в ЄС та Великій Британії. Це вимагає повторюваної якості та спроможності виробити великі обсяги продукції. Рішення? Вклали сотні тисяч доларів в автоматизацію та переобладнання виробництва. Це дозволило збільшити продуктивність втричі. Раніше в компанії виготовляли дві деталі за 30 хв, а на новому обладнанні – за 10 хвилин.
Lean-менеджмент
Ще один організаційний тренд – застосування lean-філософії. Це ключовий фактор утримання людей у закарпатського виробника «Павлик-М». Японська система менеджменту допомагає зробити процеси впорядкованими, працівники бачать прозорість у нарахуванні зарплати, стабільність і залученість до спільної мети. Ранкова руханка на початку робочого дня для всього колективу, канбан-дошки в офісі, маркування деталей, фіксація результатів роботи кожної ділянки в ERP-системі.
Чотири фактори зростання
2024–2025 роки стали для української меблевої галузі періодом переосмислення людського ресурсу. Кількість людей у виробництві скорочується, але їхня кваліфікація зростає.
Замість підходу «потрібно більше робочих рук» меблева галузь переходить до комбінованої моделі:
- розумні системи,
- стабільна команда,
- продукт із високою доданою вартістю,
- фокус на експорт.
Галузь, яка вижила під час війни, тепер не просто повертається, а навчається працювати краще, ніж до 2022 року.
