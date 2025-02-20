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Цілити в Жеваго – попасти у BlackRock. ДБР хоче націоналізувати половину Полтавського ГЗК. Що не так із цим рішенням?

Ігор Орел /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Ігор Орел
Forbes

4 хв читання

Костянтин Жеваго /JEFF PACHOUD/AFP via Getty Images

Торік Вищий антикорупційний суд задовольнив 85% позовів Мін’юсту щодо націоналізації Фото JEFF PACHOUD/AFP via Getty Images

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ДБР та Міністерство юстиції планують націоналізувати 49,5% Полтавського ГЗК, найбільшого активу Ferrexpo. Найбільший власник – бізнесмен Костянтин Жеваго, проти якого 12 лютого президент Володимир Зеленський увів санкції. Статистика не на користь Жеваго. Торік Вищий антикорупційний суд задовольнив 85% позовів Мінʼюсту щодо націоналізації. Скільки коштує Полтавський ГЗК, який ризик від його націоналізації та у чому причина конфлікту влади і Жеваго? 

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Державне бюро розслідувань хоче націоналізувати корпоративні права 49,5% Полтавського ГЗК разом із активами комбінату. Міністерство юстиції готує позов до Вищого антикорупційного суду, йдеться у повідомленні ДБР.

Правоохоронці не пояснюють причину націоналізації і чому йдеться саме про 49,5% корпоративних прав комбінату. У пресслужбі Ferrexpo також не надали коментар на момент публікації матеріалу.

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