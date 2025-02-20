Цілити в Жеваго – попасти у BlackRock. ДБР хоче націоналізувати половину Полтавського ГЗК. Що не так із цим рішенням?

ДБР та Міністерство юстиції планують націоналізувати 49,5% Полтавського ГЗК, найбільшого активу Ferrexpo. Найбільший власник – бізнесмен Костянтин Жеваго, проти якого 12 лютого президент Володимир Зеленський увів санкції. Статистика не на користь Жеваго. Торік Вищий антикорупційний суд задовольнив 85% позовів Мінʼюсту щодо націоналізації. Скільки коштує Полтавський ГЗК, який ризик від його націоналізації та у чому причина конфлікту влади і Жеваго?